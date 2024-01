Amoureux de son club de cœur, Loris Tolot ne cache pas sa tristesse de le voir dans cette situation. Néanmoins, il semble avoir confiance en ce groupe et estime que tout peut changer rapidement.

Vous venez de jouer votre centième match sous les couleurs du SUA, votre club formateur. Qu’avez-vous ressenti ?

C’est une immense fierté. Quand tu as débuté à l’école du rugby et que tu passes à cent matchs en pro avec ton club de cœur, c’est un grand plaisir. Après, le match à Mont-de-Marsan a terni l’événement.

Sentez-vous que le groupe a pris un gros derrière la tête dans les Landes (défaite 46-13) ?

Ouais, franchement cela a été dur car il y a quand même eu de l’investissement. Pendant plus d’une heure on est dans le match, il y eu de bonnes choses. Mais quand tu regardes le score final, c’est très dur à encaisser.

À l’extérieur cette saison, nous avons l’impression que vous pouvez jouer des heures, mais que vous ne marquerez pas. Le ressentez-vous sur le terrain ?

C’est vrai qu’on fait preuve de stérilité offensivement. Alors qu’il y a des coups à jouer. On l’a encore vu à la vidéo après Mont-de-Marsan. On travaille dessus. Mais c’est sûr que la semaine dernière, sur le terrain, on s’est aperçu qu’on tenait le ballon mais qu’on n’arrivait pas à faire preuve d’efficacité. On ne les inquiétait pas quand on avait la possession.

Après le départ de Bernard Goutta, Jean-François Fonteneau s'est exprimé sur la situation d'Agen. Dans sa prise de parole, le président du SUA a sévèrement chargé Jean-Baptiste Aldigé, son homologue biarrot.https://t.co/Xv2HH9kUW3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 3, 2024

Avez-vous l’impression qu’il y a une grosse différence entre le SUA et les équipes qui sont dans le Top 6 aujourd’hui ?

Oui, il y a quand même une différence, notamment sur l’efficacité. On pêche trop dans ce secteur. On n’est pas assez réaliste, on ne marque pas quand il le faut et forcément on le ressent sur la confiance derrière.

Du coup, ne faut-il pas penser à sauver le club et arrêter de parler de cette qualification qui paraît aujourd’hui irréaliste ?

Nous sommes des compétiteurs. Donc le groupe s’est fixé des objectifs en début de saison et nous les avons toujours dans un coin de la tête. Maintenant il faut que nous soyons réalistes. On se doit d’engranger des points pour redresser la situation. Il est impossible de se projeter sur le mois de mai aujourd’hui tant qu’on n’a pas assuré l’essentiel comptablement.

On entend beaucoup dire qu’il manque juste un déclic à cette équipe. Et ce depuis plusieurs années maintenant. Pensez-vous sincèrement que ce groupe est capable de le provoquer ?

Franchement, j’ai confiance en ce groupe. Il y a des joueurs d’une grande qualité. En début de saison, on a vu qu’on pouvait faire de gros matchs. Maintenant, il faut que ce déclic arrive rapidement, c'est certain.

Quel regard portez-vous sur le départ de Bernard Goutta ? Ce groupe, n’a-t-il pas besoin d’un vrai manager dans cette situation ?

Bernard a estimé qu’il s’agissait de la meilleure solution pour le club. Il faut respecter cela. Maintenant, on reste quand même sur ce qu’on faisait avec lui. On a de très bons entraîneurs. Franchement, j’ai une totale confiance en eux. Je n’ai absolument pas peur de continuer avec ce staff.

Au cours d'une conférence de presse ayant duré plus d'une heure, Bernard Goutta a donné les raisons de son départ du SU Agen. Il évoque un "sacrifice" pour créer un "électrochoc" au sein du club.https://t.co/CpmUC6Duet — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 2, 2024

Vous êtes un amoureux du SU Agen. Qu’est-ce que cela vous fait de voir votre club 11e de Pro D2, luttant pour ne pas sombrer ?

Cela me rend triste. Agen mérite mieux que ça. Agen mérite de jouer, au minimum, le haut du tableau de Pro D2. C’est dommage qu’il y ait moins d’engouement autour du club, mais nous en sommes les premiers responsables. Voir Armandie vide, ce n’est pas ce que ce club historique mérite. Maintenant, oui c’est une période difficile, mais il est vraiment important que tout le monde se mobilise autour du SU Agen !

Pensez-vous que cet engouement peut revenir rapidement ?

On sait comment cela se passe à Agen. Tout peut vite changer dans le bon comme dans le mauvais sens. Il suffit que l’on enchaîne les victoires, que l’on ait un jeu plus attractif et les gens reviendront au stade.

Vous êtes en fin de contrat. Mais vous n’êtes pas le seul, loin de là. Cela joue-t-il sur les performances de ce groupe ?

On se pose forcément la question de ce que l’on va faire. Maintenant, je me dis qu’il faut uniquement se concentrer sur la performance. Ce qui est certain, c’est que ce genre de situation, plus vite elle est réglée, plus vite l’esprit est libéré. Nous sommes des humains avant tout.

Vous recevez Aurillac ce vendredi soir. Dans quel état d’esprit abordez-vous ce match ?

C’est une rencontre capitale pour nous. On n’a aucun autre choix que de gagner. C’est une équipe pénible à jouer, très forte défensivement. Ils sont costauds devant mais nous avons un impératif : celui de l’emporter.