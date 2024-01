Encore dans la bataille à un quart d’heure de la fin, le SUA a tout d’un coup perdu la tête et les jambes. Pas de quoi rassurer ses plus fervents supporters.

Décidément, le déclic tant attendu se fait attendre. Alors que le SUA espérait faire de ce court déplacement à Mont-de-Marsan un acte fondateur pour un nouveau départ, il rentre à la maison les valises pleines de points et les têtes remplies de doutes. C’était donc la soupe à la grimace dans les vestiaires lot et garonnais à l’issue de cette rencontre. Car si les joueurs du Sporting n’ont jamais vraiment inquiété les Montois, ils avaient plutôt bien mené leur barque en première période.

Une conquête globalement propre, des placages appuyés signe d’une volonté d’en découdre, et une possession partagée leur avait permis de tourner à la pause avec un déficit minime (3-10). Les Montois ayant manqué sur la sirène une énorme occasion, ils pouvaient même se dire qu’ils s’en sortaient bien et que le vent était susceptible de tourner en leur faveur en seconde période. Il n’en a rien été.

Les mots du président

Pour diverses raisons, dont la première tient dans leur incapacité à créer des déséquilibres dans la défense adverse. Le ballon, les Agenais l’ont eu, et plusieurs fois sur des séquences longues, mais sans jamais mettre en danger une défense qui a eu d’autant plus de facilité à contenir leurs assauts que les offensives des Bleu et Blanc ont manqué cruellement de changements de rythme et de variations. Autre facteur explicatif, une baisse de régime physique à partir de l’heure de jeu. Face au rythme imposé par les Landais, les coéquipiers d’Arnaud Duputs ont tout simplement implosé en fin de rencontre, leur banc ne leur amenant peut-être pas la fraîcheur escomptée.

Quant à la dernière cause, il faut la chercher dans les propos du président Fonteneau : "Nous sortons du match à l’heure de jeu parce que certains joueurs sont complètement en dehors de la partie et tirent le groupe vers le bas. Ce n’est pas mon rôle de m’impliquer dans le sportif mais je pense que je vais être amené à prendre des décisions concernant ceux qui ne sont pas du tout en phase avec l’esprit du club et qui ont entraîné ce soir ce suicide collectif." La semaine pourrait encore être agitée du côté d’Armandie.