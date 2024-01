C'est l'heure des derniers matchs de la phase de poules de l'Investec Champions Cup ! Ce week-end, les équipes françaises seront fixées quant à leur avenir dans la suite de la compétition. Qui pour faire le gros coup ? Qui pour craquer au finish ? Voici nos pronostics pour la quatrième et dernière journée.

Glasgow - Toulon

Dos au mur avant cette dernière journée, le RCT doit se déplacer en Écosse pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition. Mais ceux qui sont actuellement derniers de la poule 3 avec trois défaites au compteur semblent maintenant avoir lâché l'affaire. Pour la rencontre face à Glasgow, Pierre Mignoni a décidé de faire tourner son effectif. En face, les Warriors possèdent plusieurs joueurs importants du XV du Chardon. Nous ne voyons pas les Toulonnais créer la surprise.

Notre pronostic : victoire de Glasgow

Bulls - UBB

À jamais les premiers ? Jamais aucune équipe n'a réussi à s'imposer en Afrique du Sud depuis l'arrivée des franchises sud-africaines dans la compétition. Voir l'UBB aller s'imposer à Pretoria serait alors un authentique exploit. Mais dans le même temps, cette équipe girondine est capable de le faire. Dotés de joueurs de grands et surtout dans une confiance et une réussite hallucinante depuis plusieurs mois, les Bordelo-Béglais semblent être sur un nuage avant ce match. Même si certains leaders seront absents, nous les voyons poursuivre leur razzia en Investec Champions Cup.

Notre pronostic : victoire de l'UBB, bonus défensif pour les Bulls

Racing 92 - Cardiff

Le Racing 92 n'a pas le choix. Battus par trois fois depuis le début de la compétition, les Franciliens gardent quand même une chance de se hisser en huitième de finale de Champions Cup. Cela dépend de plusieurs facteurs, mais il faut impérativement que les hommes de Lancaster s'imposent avec le bonus offensif face à Cardiff. Peu impressionnante, cette équipe galloise ressemble à la proie parfaite pour les Ciel et Blanc. Difficile de ne pas donner un large avantage aux locaux.

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec le bonus offensif

Stade français - Stormers

Le Stade français est le seul des 24 clubs en lice en Champions Cup à n'avoir aucune chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Alors que seule une place en Challenge Cup est à chercher pour les soldats roses, il est difficile d'imaginer que leur motivation soit des plus concrètes avant le rendez-vous face aux Stormers. Ces derniers, actuellement deuxièmes de la poule, jouent leur qualification et vont se donner à fond lors de cette rencontre. Ils partent favoris.

Notre pronostic : victoire des Stormers

Saracens - Lyon

Première équipe à obtenir son ticket pour les huitièmes de finale, Lyon va devoir batailler une dernière fois lors de cette phase de poules. L'affrontement face à des Saracens en quête de rachat définira la place des hommes de Fabien Gengenbacher dans leur groupe. Il est donc primordial. Mais en face, les Sarries sont remontés et jouent leur qualification à domicile. Le match risque d'être serré et se jouera certainement à très peu de points.

Notre pronostic : victoire des Saracens, bonus défensif pour le Lou

Sale - La Rochelle

Face à Leicester, il nous a semblé retrouver le double champion d'Europe Rochelais. Puissants et conquérants, les Maritimes ont roulé sur les Tigers et s'avancent en pleine confiance vers leur dernier match, contre Sale. Dans la banlieue de Manchester, les Rochelais auront fort à faire face à une équipe qui a dominé la Premiership en première partie de saison. Mais la puissance rochelaise devrait une nouvelle fois faire la différence et les hommes de Ronan O'Gara voudront assurer la qualification.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif

Toulouse - Bath

Bath a fait le bon coup la semaine dernière en s'imposant face au Racing 92 d'une petite marge. Les coéquipiers de Finn Russell sont la bonne surprise de ce début de saison en Angleterre et peuvent prétendre aux différents titres. Seulement, c'est un Toulouse en pleine forme qui se dresse face aux Anglais. Après avoir écrasé l'Ulster, le Stade toulousain ne compte laisser aucune miette à ses adversaires pour s'assurer des matchs de phase finale à domicile. Cette rencontre peut tourner à la correction.

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif

Bayonne - Exeter

Violemment giflé par Northampton le week-end dernier, Bayonne veut relever la tête en cette dernière journée de Champions Cup. Alors qu'il reste encore un espoir de qualification pour les huitièmes de finale, l'Aviron va sûrement tout donner face à Exeter à Jean-Dauger. Si la qualification ne sera peut-être pas au bout, il s'agira de se racheter pour les hommes de Gregory Patat. En face, les Anglais visent encore la première place du groupe. Ce ne sera pas simple, mais Bayonne peut le faire.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour les Chiefs