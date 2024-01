Face à l'avant-dernier de Premiership, Castres avait l'occasion de valider son ticket pour les phases finales avec une victoire. Les Tarnais, malgré un essai de Raisuqe, ont sombré en deuxième période pour finalement s'incliner 35-5. En attendant les matchs du week-end, ils glissent à la quatrième position de leur poule.

Gloucester a validé sa première place du groupe 3 de la Challenge Cup, ce soir, en battant largement et logiquement un Castres Olympique amorphe (35-5), ce soir à Kingsholm. Malgré un effectif presque au complet, les Tarnais ont souffert tout au long de la rencontre, concédé un nombre anormal de pénalités, et auraient pu connaître une défaite bien pire. Ils doivent maintenant attendre le match de demain entre les Black Lion et Clermont pour savoir s’ils sont éliminés ou non de la compétition.

Castres plie mais ne rompt pas

Les premières minutes ont donne le ton de la rencontre, avec un CO qui n’est sorti de sa moitié de terrain que sur un coup de pied. En face, Gloucester dominait territorialement et pouvait trouver plusieurs bonnes penaltouches dans les 22m castrais. Et il n’a pas fallu bien longtemps pour le concrétiser lorsque Jonny May prenait un intervalle avant de passer les bras pour Atkinson, dont la vitesse l’amenait en terre promise (7-0, 9ème).

Dans les vingt premières minutes, Castres n’est presque pas sorti de son camp. Trop imprécis, ils se faisaient pénaliser à presque chaque mêlée. La première entrée dans les 22m était d’ailleurs stoppé par une faute évitable (21ème). Il n’y avait qu’en touche que les pensionnaires du Top 14 résistaient. Heureusement pour eux, le plan de jeu des Anglais étaient de prendre les touches plutôt que les points, sauf à la 26ème minute (10-0, Hastings).

A la demi-heure de jeu, le staff castrais changeait ses deux piliers. Cela réglait à peine le problème de la mêlée, mais pas dans le reste du jeu. Arata sauvait in extremis son équipe sur une percée de Thorley. L’Argentin grattait ensuite une pénalité pour une dernière offensive avant la pause. Des efforts récompensés par Raisuqe, tout juste entré en jeu, qui marquait en coin après un exploit personnel face à trois adversaires (10-5, 38ème).

Un non-match castrais

Pas de changement après la pause, dans les effectifs autant que le déroulement du match. Malgré dix pénalités en première période, le problème n’était pas réglé pour Castres. Et après un coup de pied manqué par Popelin, Gloucester était à l’attaque autour des 22m. Atkinson passait les bras, Cocagi déviait le ballon vers le deuxième ligne anglais Clarke, qui passait Palis d’un coup du sombrero avant de marquer (17-5, 53ème). Un essai bête qui a entamé le moral tarnais. Papali’i amorçait une belle séquence qui échouait à cinq mètres de la ligne (58ème). Les Anglais étaient plus réalistes. Long jeu au pied, Palis manquait sa réception face à trois adversaires qui n’attendaient que ça, et Adam Hastings marquait en coin (27-5, 68ème), se blessant au passage.

Après un carton jaune pour le novice Talalua (70ème), Gloucester allait en touche dans les 22m. Le ballon porté ne rencontrait aucune résistance, et Albert Tuisue marquait l’essai du bonus (32-5, 73ème). Le baroud d’honneur castrais ne suffisait pas pour marquer en seconde période. Carreras concluait même le score sur pénalité (35-5). Deuxième avant cette dernière journée, le Castres Olympique a manqué sa rencontre et se retrouve quatrième. Sous la menace des Géorgiens des Black Lion, qui peut les éliminer de la compétition ce samedi.