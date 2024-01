La LNR a annoncé ce vendredi le décès de Max Lafargue, ancien président de l'asso USM, docteur et président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby.

Triste vendredi pour le rugby français et l'US Montauban. Max Lafargue, président de l'USM association mais aussi ancien docteur et président de la commission médicale de la LNR, est décédé. Il se battait contre la maladie. Ancien demi d'ouverture, il a marqué l'histoire du club mais a aussi eu des responsabilités sur le plan national. Il a notamment "grandement participé à poser les fondations de l’encadrement médical et de la protection de la santé des joueurs en tant que membre de la commission médicale lors de sa création au début des années 2000" rend hommage le communiqué de la LNR. En 2021, Max Lafargue avait pris la tête de la commission médicale et a eu un rôle crucial lors de la gestion de la crise sanitaire du Covid. "La LNR a eu le privilège de pouvoir compter depuis cette désignation sur sa force de conviction, sa grande humanité et générosité, sa compétence, son expérience et sa capacité à fédérer."

La Ligue Nationale de Rugby a appris aujourd’hui avec une immense tristesse le décès du Dr Max Lafargue, président de la commission médicale, et adresse ses plus sincères condoléances à son épouse Corine, ses enfants Paul et Vincent, et l’ensemble de ses proches.



Un hommage sur tous les terrains de Top 14 et Pro D2

Le communiqué de la LNR annonce qu'un hommage lui sera rendu avant toutes les rencontres de Top 14 et de Pro D2 le week-end prochain. Le rugby perd aujourd'hui un homme immense, qui a consacré sa vie au service des autres, a témoigné René Bouscatel, le président de l'instance. Max portait en lui les valeurs de ce sport, il était généreux et passionné. Au-delà de son humanité, Max était de ceux qui sont capables de porter des projets et de fédérer autour de lui. Il laisse un héritage immense, que nous aurons à cœur de poursuivre dans les années à venir. Nous perdons un grand ami." La rédaction de Rugbyrama/Midi Olympique présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.