Véritable légende du rugby français et du Stade montois, André Boniface s'est éteint ce lundi matin à l'âge de 89 ans. L'ancien trois-quarts centre a porté le maillot de l'équipe de France à 48 reprises entre 1954 et 1966. Il a notamment remporté quatre Tounois des 5 Nations.

Il a marqué toute une époque grâce à son style, et bien plus. André Boniface est considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire du XV de France. Icone de Mont-de-Marsan, il a porté pendant vingt ans le maillot jaune et noir sur les épaules, après avoir débuté du côté de Dax.

De 1952 à 1972, le trois-quarts centre a martyrisé des dizaines de défenses au sein de la ligne arrière du Stade montois. Il est sacré champion de France en 1963 en battant son ancien club, l'USD. Un titre qu'il remporte après avoir échoué à deux reprises en finale. Son duo avec son frère Guy, a fait des merveilles. Ce dernier est tragiquement décédé dans un accident de la route en 1968.

En plus d'avoir écrit l'histoire en tant que joueur, il a ensuite été entraîneur du club landais, entre 1969 et 1972 (où il a été entraîneur-joueur) puis lors de la saison 1977-1978.

Quatre Tournois des 5 Nations remportés

Légende du côté de Mont-de-Marsan, "Boni" l'est aussi parmi les internationaux français. Le natif de Montfort-en-Chalosse a passé douze ans au sein de la sélection française, durant lesquels il aura porté le maillot des Bleus à 48 reprises (un nombre colossal pour l'époque). Il a découvert le niveau international à seulement 19 ans.

Avec le XV de France, il a remporté quatre Tournois des 5 Nations (1954, 1955, 1959, 1962). Au total, il aura inscrit 44 points avec la sélection : 11 essais, 1 transformation, 1 pénalité et 2 drops.

Ce lundi, André Boniface s'est éteint à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle et un palmarès aussi grand que son talent.

À sa famille ainsi qu'à tous ses proches, la rédaction de Rugbyrama / Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances.