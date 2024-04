Ce lundi 8 avril, André Boniface est décédé à 89 ans. Une des légendes du rugby français laisse derrière elle plusieurs faits marquants, qui resteront longtemps dans les annales.

Il a débuté avec les Bleus à 19 ans

Le talent n’attend pas. Des dizaines de joueurs l’ont prouvé, et André Boniface fait partie de ceux-là. C’est le 23 janvier 1954 que "Boni" a fêté sa première cape avec le XV de France contre l’Irlande, à l’âge de 19 ans.

De 1954 à 1966, le trois-quarts centre emplie les sélections, malgré une mise à l’écart en 1958 après une défaite 14-0 face à l’Angleterre. Au total, le Landais de naissance a terminé sa carrière avec 48 capes au compteur, un nombre exceptionnel à l’époque.

Avec les Bleus, il a remporté quatre Tournois des 5 Nations (1954, 1955, 1959, 1962). Au total, il aura inscrit 44 points avec sa sélection : 11 essais, 1 transformation, 1 pénalité et 2 drops.

Un style ancré dans la légende

Il a marqué tout une époque. D’une certaine manière, André Boniface est le joueur qui incarne parfaitement ce qu’est le "french flair". Sur le terrain, il a mystifié d’innombrables défenses avec un style bien à lui. Il a notamment impressionné avec ses fameuses passes croisées, véritable innovation en son temps.

Des passes qu’il a pu faire avec son frère, Guy, qui ne l’a jamais lâché du côté de Mont-de-Marsan. Les deux hommes se trouvaient sans se regarder sur le pré et attaquaient d’une manière aussi novatrice qu’efficace. Ils échangeaient même leurs positions, parfois, pour déstabiliser leurs adversaires.

Le titre de champion de France 1963

André Boniface a été sacré champion de France sous les couleurs du Stade montois en 1963. Une première pour le club landais qui s’imposait 9-6 face à Dax, sans marquer le moindre essai. Et si le centre préférait toujours le jeu aux coups de pied, lors de cette finale, il inscrivait un drop qui permettait aux siens de prendre une avance précieuse au score. Un titre de champion de France acquis face à son club formateur. Ironie du sort quand on sait à quel point l’US Dax a eu du mal à laisser partir André Boniface. À l’époque les transferts n’étaient pas aussi "simples" qu’aujourd’hui puisque si le joueur n’avait pas l’accord du club d’origine, il ne pouvait pas le quitter pour un autre. Les Dacquois ont vu ce transfert comme une trahison et ont fait traîner l’échéance. André Boniface avait manqué plusieurs matchs mais débarquait finalement à Mont-de-Marsan où il terminera sa carrière.

La perte de son frère

Il se murmure souvent que sans Guy, André n’aurait sans doute pas eu cette carrière. Les deux frères étaient très complices. Dans la vie comme sur le terrain. Une paire de centres qui a fait des ravages sous le maillot de Mont-de-Marsan comme sous le maillot du XV de France. Les deux hommes étaient inséparables et complémentaires. L’un n’allait finalement pas sans l’autre. Et cette nuit du 1er janvier 1968 laissait une trace indélébile à André. Guy quittait les siens à 30 ans dans un accident de la route.

Intronisé au Temple de la renommée du rugby international

Toujours avec son frère, André Boniface a été honoré en 2011 puisqu’il a été intronisé au Temple de la renommée du rugby international. Avant lui, ils étaient simplement deux Français a avoir été mis à l’honneur avec cette distinction, créée en 2006 par l’IRB. On parle ici de Pierre de Coubertin et Philippe Sella. Serge Blanco, Lucien Mias et Jean Prat ont été intronisés en même temps que les frères Boniface.