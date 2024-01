Le Stade montois, actuel quatrième du championnat, va devoir apprendre à jouer sans son arrière et buteur, Yoann Laousse Azpiazu, qui s’est blessé au genou et qui sera absent jusqu’à la fin de la saison. Une vraie tuile, quand on connaît l’impact du garçon, dans le collectif landais.

La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Le staff du Stade montois craignait le pire, depuis que Yoann Laousse Azpiazu avait été contraint de quitter la séance de lundi, touché au genou. Et le pire est arrivé, puisque le verdict fut sans appel. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’arrière de 32 ans ne jouera plus de la saison.

Pour avoir évolué à ses côtés pendant cinq ans, puis l’avoir coaché depuis 2020, Julien Tastet, l’entraîneur du Stade montois, sait mieux que quiconque l’impact qu’a Yoann Laousse Azpiazu, dans la formation landaise. “Il est peut-être comme le bon vin, nous disait encore l’ancien troisième ligne la semaine dernière. Plus il vieillit, plus il devient bon. C'est le meilleur réalisateur du championnat (160 points), il concrétise les temps forts de l’équipe, c’est important de punir l’adversaire quand on t’en donne l’occasion. Il a toujours ses qualités de contre-attaquant, de vitesse. Il a une certaine maturité, beaucoup de recul et maintient un niveau de performance. C’est très bien, car ça tire l’équipe vers le haut.”

Plusieurs buteurs pour prendre la suite

Néanmoins, dans les mois à venir, c’est donc toute une équipe qui va devoir apprendre à jouer sans son meilleur élément. “C’est le parcours d’un sportif de haut niveau, tempère Patrick Milhet, le manager du Stade montois. On sait très bien qu’un joueur peut-être absent à un moment. Pour autant, Yoann reste très important dans la vie de groupe, en tant que cadre. Il s’est fait opérer jeudi et il sera toujours présent au sein du groupe. Dès lundi, il sera là auprès de ses potes.”

Dans son malheur, Mont-de-Marsan a la chance d’avoir de nombreuses solutions pour prendre la suite de Laousse, dans l’exercice du tir au but, où il tournait à 87,5 % de réussite. “Yoann avait atteint la confiance maximale, il était capable de nous prendre des pénalités de 45 ou 50 mètres en coin, souligne Milhet. Il avait énormément d’expérience et de maturité sur les matchs tendus”. Sur les prochaines semaines, ses remplaçants se nommeront Willie Du Plessis, Baptiste Canut, Christophe Loustalot, Kévin Viallard ou Joris Pialot. “On ne se creuse pas la tête de savoir qui va buter, puisqu’on sait qu’on a les trois numéros neuf, nos deux dix et notre arrière, Théo Cortes, qui peuvent prendre cette responsabilité. Dès lors, on ne sera pas tributaire des compositions là-dessus”, poursuit le manager qui décidera avec son staff avant la rencontre, qui sera chargé de tenter les coups de pied.

Bento ou Cortes en quinze

Pour occuper le fond du terrain sur la seconde partie du championnat, deux profils se dégagent actuellement, tout en sachant que le staff jaune et noir écoute les possibilités qui pourraient se présenter pour récupérer un joker médical à l’arrière. La semaine dernière, lors de la réception d’Agen, le Portugais Simão Bento (22 ans) a porté le numéro quinze. Le jeune Théo Cortes (19 ans) est capable d’en faire de même, alors que, si le besoin s’en fait ressentir, Harrison Obatoyinbo peut dépanner au poste.

“Simão et Paul ne sont pas des gros gabarits, mais ce sont des joueurs très bons dans les duels aériens, décrit Milhet. Ils ont une profondeur de pied. Offensivement, ils ont de la vitesse et des appuis très forts, dus à l'entraînement sur le synthétique.” Reste à savoir comment le Stade montois et ses deux joueurs géreront l’arrivée du Tournoi, Bento étant international portugais (10 sélections), alors que Cortes évolue régulièrement avec les U20. “J’aurai un échange avec les différentes sélections, annonce Milhet. Nous avons déjà commencé. L’objectif, ce n’est pas de dire “ils jouent ou pas”, le but, c’est de les développer, de maîtriser la charge de travail, pour qu’ils n’enquillent pas 10 ou 15 matchs d’affilée. Il faut qu’ils soient dans de bonnes conditions. En priorité, le joueur privilégiera le Stade montois, mais on fera en sorte qu’il puisse faire quelques matchs avec la sélection.”