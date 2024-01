Le Stade Montois tient enfin son match référence. C’est une prestation "master class" que les Landais ont offert à leur public pour cette première de l’année 2024 à Boniface.

Vendredi dernier, dans ces colonnes, Stéphane Prosper appelait son groupe à retrouver son niveau d’avant la trêve. Il a été entendu au-delà de ses espérances. Car si les Montois avaient dû parier en début de saison sur un bonus offensif acquis à domicile, ils n’auraient certainement pas misé spontanément sur la réception du SU Agen.

Est-ce par peur de la réaction de la bête blessée ou par volonté de s’inscrire dans une forme de continuité des progrès entrevus depuis plusieurs semaines, toujours est-il que voilà certainement le match le plus abouti de la saison.

Dans le sillage d’un Nicolas Garrault encore exceptionnel, les minots montois, Lalanne, Bats, Casadéi, Massé, Bento, Pialot, Banos, ont récité une partition quasi parfaite, ne fut-ce un manque d’efficacité en première période qui aurait pu leur coûter cher lorsque leur capitaine Willie Du Plessis laissa en route treize points, sous la forme de deux pénalités et d’un essai immanquable au pied des poteaux. Mais les hommes en jaune et noir avaient décidé de ne laisser aucune place au doute en cette soirée glacée.

La force du collectif

Sûrs de leur rugby, ambitieux et entreprenants, ils ont au contraire haussé encore un peu plus le curseur en seconde période, et s’ils ont profité de quelques errements agenais, ceux-ci sont peut-être aussi la conséquence de l’intensité et du rythme imposés, qui a fini par faire éclater le verrou lot et garonnais, pour des essais dont certains sont de petits chefs-d’œuvre collectifs.

Le centre Gatien Massé, qui est en train de se faire une place au soleil dans la rotation à son poste, ne boudait donc pas son plaisir au moment de venir devant les micros : "Nous avions d’abord à cœur de nous rattraper de notre prestation en demi-teinte à Rouen, je crois que nous y sommes parvenus, en prenant du plaisir et en mettant les bons ingrédients, en particulier sur le plan défensif. Cela nous a permis d’avoir des ballons de turn-over que nous avons bien utilisé. C’est une victoire qui nous conforte dans nos ambitions, mais il faut confirmer à chaque sortie."

Grâce à ce succès bonifié, les hommes de Patrick Milhet restent dans le wagon de tête et au contact des meilleurs qui continuent de mener un train d’enfer. De bon augure avant deux voyages périlleux chez le leader vannetais d’abord, à Aurillac ensuite, où il n’est pas simple de s’imposer.

Ces deux prochaines journées peuvent s’avérer déterminantes pour la suite. Frustrés d’avoir parfois laissé de précieux points en route depuis le début de saison, les Landais savent qu’ils doivent batailler à chaque journée pour augmenter leur capital au classement britannique (+13, N.D.L.R.) encore insuffisant pour viser le top 6. Cela passe par des victoires en déplacement. Ce succès acquis au bout d’un match très abouti leur donnera peut-être quelques certitudes.