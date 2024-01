Alors que le Stade montois accueille Agen vendredi soir (21 heures), Julien Tastet, l’entraîneur des avants du club landais, dresse le bilan de la phase aller, évoque les axes d’amélioration pour son équipe, parle des qualités de Yoann Laousse Azpiazu et se projette sur la réception du SUA, qui s’annonce, comme toujours, particulière.

Vous avez terminé la phase aller à la quatrième place du classement. Quel bilan en avez-vous tiré ?

Dans l’ensemble, le bilan est positif. Nous avons eu des départs à l’intersaison, des mouvements dans l’effectif et au bout de quinze journées, nous sommes quatrièmes. On aurait signé en début d’été pour ça. Mais tout n’a pas été parfait. Il y a eu des matchs où on aurait pu mieux faire et ramener plus de points, d’autres où on a eu la chance et où on aurait pu passer à la trappe, comme Valence à la maison. Il y a pas mal d’axes d’amélioration. Un bilan a été fait et il y a l’envie et l’objectif de rectifier le tir dans certains secteurs.

Pour autant, le début de saison a été compliqué pour vous…

Paradoxalement, on avait tiré pas mal de positif de ces trois premiers matchs. On était dans le coup pendant 60 ou 70 minutes, mais on lâchait sur les dix dernières. Au niveau de l’état d’esprit affiché et de l’envie, nous étions dans ce que nous attendions. Après, nous avions pas mal de blessés et on sentait qu’on manquait de profondeur de banc à ce moment-là. On a su rectifier le tir par la suite et enchaîner cinq matchs sans défaite.

Qu’avez-vous aimé au niveau du jeu de votre équipe sur cette première partie de saison ?

Le caractère de l’équipe. Par rapport à certaines saisons, des fois à l'extérieur on pouvait vraiment baisser de niveau et revenir avec des scores assez lourds. Là, ça n’a pas été le cas depuis le début de la saison. Nous avons toujours été proches de ramener des choses à l’extérieur. Je pense à Nevers ou à Brive. Cette ambition de vouloir chercher des points partout, c’est bien. Après, il y a notre capacité à tenir le ballon. Nous avions l’étiquette d’une équipe dans la dépossession. Sur les matchs avant les vacances, on avait la capacité à beaucoup tenir le ballon, à mettre du volume dans le jeu. C’est une chose qu’on n’avait peut-être pas auparavant et on a vraiment envie de le maintenir. On a les qualités pour déstabiliser la défense par rapport aux systèmes qu’on a et à la qualité des joueurs.

Que faut-il corriger ?

Nous avons tendance à être moins forts sur l’homme, défensivement, qu'auparavant. Nous loupons quelques plaquages dans les duels qu’on a, en un contre un. Ce sera un gros axe de travail sur les semaines qui arrivent. Après, on a toujours envie de rectifier tous les secteurs. On veut être meilleur en conquête ou sur nos ballons portés. Dans les sorties de camp, nous n’avons pas été très bons contre Rouen. Il y a pas mal d’axes de travail et tant mieux, car ça nous permet de nous dire qu’on n’est pas au plafond de ce qu’on peut faire. Si on arrive à rectifier ces secteurs-là, on sera plus dangereux et ça nous laissera penser qu’on peut vivre un printemps sympa.

Vous marquez peu d’essais. Est-ce aussi un axe de progression ?

Oui. On a la capacité à tenir le ballon, mais quand on rentre dans la zone de marque, on manque encore d’efficacité. C’est une chose qu’on travaille pas mal, on essaye de chercher des solutions pour être plus efficace. On met en place des scénarios à l’entraînement, que ce soit en termes de lecture, de jeu, de schéma, pour trouver de l’avancée et déstabiliser la défense. On avait déjà identifié cet axe de travail avant les vacances.

Comment jugez-vous vos performances, devant ?

Dans l’ensemble, nous avons une touche offensive ou défensive qui est performante. Là où on est moins performant, c’est sur nos ballons portés. On met un peu plus l’accent depuis quelques jours. On va retrouver de la densité physique avec des joueurs qui étaient blessés et qui nous faisaient défaut dans ce secteur-là et en mêlée. Nous avons des avants qui prennent beaucoup le jeu à leur compte. Ils sont performants dans la zone de marque, car ils nous permettent de trouver de l’avancée. Il y a pas mal de points positifs.

Torsten Van Jaarsveld a rejoint le Stade montois il y a peu de temps. Comment s’est passée son adaptation, notamment au niveau de la touche ?

Elle s’est très bien passée. Nous avions fait un très bon premier bloc au niveau de la conquête, puis nous avons eu un petit creux de quatre cinq matchs. On a changé pas mal de talonneurs, c’est assez inhabituel. Nous en avons deux qui se sont blessés, Sacha Idoumi est arrivé pour un mois, puis Torsten a signé après la Coupe du monde. Il y avait des réglages à trouver, mais Torsten est aguerri, a une grosse expérience. Il a réellement intégré tout ce qu’on met en place sur le terrain. Aujourd'hui, je suis content de Torsten et de Simon Labouyrie. On fait avec les deux depuis deux ou trois mois. On leur tire beaucoup dessus, mais ils arrivent à maintenir un niveau de performance. C‘est très bien.

Derrière, Yoann Laousse Azpiazu est toujours aussi intraitable et précieux…

Oui, il est peut-être comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. C'est le meilleur réalisateur du championnat, il concrétise les temps forts de l’équipe, c’est important de punir l’adversaire quand on t’en donne l’occasion. Il a toujours ses qualités de contre-attaquant, de vitesse. Il a une certaine maturité, beaucoup de recul et maintient un niveau de performance. C’est très bien, car ça tire l’équipe vers le haut.

À quoi vous attendez-vous ce week-end contre Agen ?

J’imagine l’équipe d’Agen revancharde, par rapport à ce qu’elle a vécu avant la reprise avec le départ de Bernard Goutta. Elle a envie de vite retrouver le haut du tableau. Elle a beaucoup de qualités. On sait qu’elle est sous pression, qu’elle est peut-être un peu en manque de confiance, mais quand on regarde l’effectif qu’il y a au sein de ce club, il est taillé pour jouer le haut de tableau. Ils viendront peut-être avec moins de pression après leur victoire face à Valence. On la redoute donc énormément. C’est un gros rendez-vous du championnat pour nous, encore plus avec la notion de derby qui rentre en jeu. On a tout mis en place pour bien les préparer, on a alerté les joueurs sur la qualité de cette équipe-là. On s’attend à un gros match avec un gros combat, car Agen est très dense devant.

Cette notion de derby entre le Stade montois et Agen reste, malgré le retour de Dax en D2 ?

Ça fait partie des matchs importants, oui. Nous nous sommes affrontés en barrage, il y a quelques mois. Agen a été un chat noir à Mont-de-Marsan pendant des années. Ils ont gagné face à nous en finale en 2015. C’était une période où on ne gagnait jamais contre eux. Face à Agen, ça reste un match avec un certain parfum. On sait qu’il y aura beaucoup d’engagement et de pression. Il sera impératif de montrer un visage différent de celui affiché à Rouen, où nous sommes passés à côté en défense.