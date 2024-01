Le demi d'ouverture Elton Jantjies, passé par la France et champion du monde 2019 avec l'Afrique du Sud, a été suspendu quatre ans pour dopage. Il avait reconnu avoir été contrôlé positif au clenbutérol, tout en niant l'intentionnalité.

C'est une affaire qui risque de mettre fin à la carrière d'Elton Jantjies (33 ans, 46 sélections). Le demi d'ouverture a été suspendu quatre ans pour dopage. Il avait reconnu avoir été contrôlé positif au clenbutérol, une substance interdite qui peut stimuler la fonction pulmonaire mais qui a aussi des effets anabolisants (renforcement des muscles). Passé par Pau (2020-2021) et Agen (2022-2023), Jantjies était dans le groupe sud-africain lors de la Coupe du monde 2019. Il avait été rappelé par Jacques Nienaber et Rassie Erasmus pour préparer la Coupe du monde en France à cause des blessures de Damian Willemse et Handre Pollard, avant d'être finalement écarté du groupe final.

Une carrière minée par des soucis extrasportifs

Talentueux demi d'ouverture, Elton Jantjies a connu une carrière minée par des soucis extrasportifs. Écarté de la sélection en 2022 pour un soupçon d'adultère (avec la diététicienne de l'équipe nationale), il a connu certaines expériences mitigées, comme celle au Japon où son club avait choisi de le licencier. Il aurait même décidé de suivre une cure de désintoxication. "Je n’étais pas prêt pour la sélection, avait-il réagi sur les réseaux sociaux pour expliquer sa non-sélection pour la tournée 2022. Je comprends totalement cette décision. Ces dernières semaines, j’ai tenu ma promesse publique et personnelle en demandant de l’aide professionnelle et en me concentrant sur ma santé mentale pour m’assurer d’obtenir de l’aide pour ma vie personnelle et ainsi remettre ma carrière sur les bons rails."

La saison dernière, Jantjies a joué 11 matchs avec Agen et notamment le barrage contre Mont-de-Marsan.

Malgré ces écarts, l'ouvreur faisait partie du groupe sud-africain lors de la Coupe du monde 2019. Il avait participé à deux rencontres contre la Namibie et le Canada. Celui qui a brillé sous le maillot des Lions avait nié l'été dernier toute responsabilité dans ce contrôle positif au clenbutérol : "À ce stade, je ne peux pas en dire plus, mais je veux assurer tous mes supporters que je n'ai jamais pris et que je ne prendrai jamais de substance interdite. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver mon innocence."