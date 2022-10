Le demi d’ouverture des Springboks Elton Jantjies (32 ans ; 46 sélections) ne cesse de remplir la rubrique faits divers. Après son éviction de la sélection nationale au mois de septembre pour un soupçon d’adultère, le joueur, qui a depuis été licencié par son club japonais, vient encore de faire parler de lui après avoir publié un message son le réseau social instagram le 21 octobre, réagissant à sa non sélection pour la tournée d’automne : "Je n’étais pas prêt pour la sélection. Je comprends totalement cette décision. Ces dernières semaines, j’ai tenu ma promesse publique et personnelle en demandant de l’aide professionnelle et en me concentrant sur ma santé mentale pour m’assurer d’obtenir de l’aide pour ma vie personnelle et ainsi remettre ma carrière sur les bons rails."

Le journal Rapport annonce surtout que Elton Jantjies se serait inscrit dans un centre de désintoxication pour toxicomanes, à la clinique Harmony de Hout Bay, dans le but de "revenir sur le terrain en tant qu'homme et joueur meilleurs". Le média sud-africain affirme aussi que le joueur a proposé de la drogue à un serveur d’un hôtel quelques jours avant le match face à la Nouvelle-Zélande au mois d’août. La route sera donc longue pour le Springbok de 32 ans s’il espère retrouver la compétition.