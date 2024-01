Ce mardi Bastien Chalureau a été condamné à six mois de prison avec sursis pour l'agression de Yannick Larguet et Nassim Arif. Le caractère raciste de cette agression qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 janvier 2020 n'a pas été retenu, ce qui "ne signifie pas que Monsieur Chalureau n’a pas prononcé ces mots" selon Maître Sabounji, avocat de la partie civile.

Ce mardi la cour d'appel de Toulouse a rendu son verdict. Bastien Chalureau a été condamné à six mois de prison avec sursis alors que huit mois avait été requis en novembre dernier. La circonstance de l’ivresse manifeste lors de cette agression a été retenue contrairement à celle du caractère raciste. "La cour d'appel a rajouté la circonstance de l’ivresse manifeste et n'a pas retenu, au bénéfice du doute, le caractère raciste de l'agression alors même que le tribunal correctionnel avait considéré qu’il y avait assez d’éléments au dossier pour retenir cette circonstance aggravante", explique maître Sabounji, avocat de Yannick Larguet et Nassim Arif.

Dans notre système judiciaire, le doute profite à la personne mise en cause.

Pour la défense, bien que le caractère raciste de cette agression ne soit pas retenu, cela ne "signifie pas que Monsieur Chalureau n’a pas prononcé ces mots, mais simplement que, dans notre système judiciaire, le doute profite à la personne mise en cause." Une agression "gratuite" selon les mots de Maître Sabounji.

Alors que les deux victimes ont maintenu tout au long de cette affaire que les raisons de cette agression avaient un caractère raciste, la justice en a décidé autrement. Bastien Chalureau, lui, a toujours nié et clamé qu'il n'était pas raciste. "Je ne suis pas raciste", martelait le deuxième ligne du XV de France lors d'une conférence de presse organisée pendant la préparation de la Coupe du monde 2023.

Pour rappel, Bastien Chalureau avait été condamné en première instance (le 3 novembre 2020) pour des faits de violence "commis en raison de la race ou de l’ethnie", avant de faire appel de cette décision. Côté sportif le Montpelliérain est en contrat avec le MHR jusqu'en 2025 et reste à ce jour parmi les prétendants à la liste des 34 joueurs qui seront sélectionnés pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations.