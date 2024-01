Encore irrésistible avec Toulouse le week-end dernier, Emmanuel Meafou a de grandes chances de connaître dans quelques semaines sa première sélection avec le XV de France. Enfin !

Chaque jour qui passe nous rapproche de la première sélection d’Emmanuel Meafou avec les Bleus. Le joueur d’origine australienne est naturalisé - cela fait plus de cinq ans qu’il est en France - plus rien n’empêche Fabien Galthié de coucher son nom sur une feuille de match. Enfin, bon sang ! Dans un peu moins de dix jours, le sélectionneur tricolore annoncera sa première liste pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Sauf blessure, Meafou devrait sans grande surprise faire partie de cette liste. Et quel plaisir.

Samedi soir encore, le deuxième ligne toulousain a tout écrasé sur son passage. On a l’impression de se répéter mais quelle force de la nature ! Souvent utilisé en premier attaquant, "Manny" ne recule jamais. Mieux, il avance toujours. Alors mettez-vous à la place des Irlandais, Gallois, Écossais, Italiens et Anglais qui se préparent à le défier lors du prochain Tournoi. Oui, on se projette un peu. Mais le talent et la puissance du Toulousain font disparaître la patience qui devrait être la nôtre en parlant de cet attachant personnage.

Des statistiques impressionnantes

Contre Lyon, le Néo-Zélandais de naissance a terminé le match avec treize courses, huit plaquages et… un essai, bien évidemment. Une fiche de statistiques noircie par deux pénalités assez bêtes mais qu’importe. L’Afrique du Sud peut être fière d’avoir dans ses rangs Eben Etzebeth et l’Australie de pouvoir compter sur Will Skelton.

Contre Lyon, Meafou a terminé la rencontre avec treize courses et huit plaquages, encore des statistiques impressionnantes. Icon Sport - Loic Cousin

Dans les prochaines années, la France fera peur à ses adversaires avec Emmanuel Meafou. Samedi soir, on s’est endormi avec l’envie d’accélérer le temps pour arriver au 2 février et voir le colosse vêtu de bleu sur la pelouse du Vélodrome de Marseille. Un rêve bientôt réalité ?