Large vainqueur (48-24) de l'Ulster en terres nord-irlandaises ce samedi soir, le Stade toulousain a fait le plein de points mais il compte aussi et malheureusement quelques blessés à l'issue de cette rencontre.

En effet, le pilier droit Dorian Aldegheri a reçu un coup au-dessus de la rotule en début de match mais a terminé la première mi-temps durant laquelle il a notamment été très efficace en mêlée fermée, avant de céder sa place à Nepo Laulala à la pause. Le staff a choisi d'opter pour une certaine vigilance le concernant, comme l'a indiqué son manager Ugo Mola après la rencontre : "Avec le froid et la mi-temps, cela ne l'a pas forcément arrangé."

Mola rassurant sur Chocobares

Quant au troisième ligne Alexandre Roumat, touché à un genou en deuxième période et remplacé par Joshua Brennan, il faudra sûrement attendre de passer des examens complémentaires à Toulouse pour en savoir davantage. "Il a senti son genou partir un peu en porte-à-faux, a expliqué Mola. On va attendre de voir cela."

Enfin, Santiago Chocobares a dû aussi sortir quelques minutes après son entrée en jeu. Il a subi un choc et a dû passer un protocole commotion. Pour autant, Ugo Mola s'est voulu rassurant sur son cas : "Son HIA s'est révélé négatif et il avait la possibilité de revenir sur le terrain mais on a préféré ne pas prendre de risque parce qu'il y avait aucun intérêt à quelques minutes de la fin."