À Bath, le numéro 8 Alfie Barbeary et le numéro 10 Finn Russell furent très précieux pour arracher la victoire sur le gong. Le Racingman Thomas Laclayat, lui, fut trop sanctionné en mêlée fermée…

Les Tops

Alfie Barbeary

Dimanche après-midi, Alfie Barbeary a certes écopé de deux cartons jaunes (et donc d’un rouge…) face aux Franciliens. Malgré tout, le numéro 8 de Bath fut à n’en pas douter le meilleur joueur de l’équipe anglaise, avançant systématiquement balle en mains et sonnant la révolte de fort belle manière, au moment où le Racing avait pris le score (22-8 à l’heure de jeu).

Ollie Lawrence

Si son début de match n’avait pas été franchement emballant, le trois-quarts centre de Bath et du XV de la Rose Ollie Lawrence s’est bien rattrapé par la suite, déchirant le rideau défensif du Racing à plusieurs reprises et offrant même en fin de match une passe décisive à son ailier Will Muir.

Finn Russell

L’ancien Racingman était pour le moins remonté, au moment de retrouver son ancien club. Au Recreation Ground de Bath, Finn Russell distribua donc quelques bons caramels en défense et, balle en mains, anima la ligne d’attaque avec la vitalité qu’on lui connaît. Du bon, du beau Russell !

Les flops

Thomas Laclayat

L’ancien pilier d’Oyonnax, élu meilleur joueur du dernier championnat de Pro D2, est très actif balle en mains et plutôt précieux, lorsqu’il est question de combattre au sol. Malgré tout, Thomas Laclayat fut à Bath sanctionné à trois reprises en première période par l’arbitre de la rencontre, l’Italien Piardi, pour avoir délibérément tourné des mêlées…

Will Rowlands

Même si sa densité physique (2m et 125 kg) est précieuse au paquet d’avants du Racing 92 dans le combat collectif, l’international gallois Will Rowlands fut dimanche après-midi moins bon que lors de ses précédentes sorties sous le maillot francilien. Il fut d’ailleurs logiquement sanctionné d’un carton jaune en première période, pour un déblayage illicite.

Henry Chavancy

Bien que précieux dans la prise de la ligne d’avantage, Henry Chavancy eut parfois du mal à maîtriser son vis à vis Ollie Lawrence, le trois-quarts centre de Bath et du XV de la Rose. Il fut remplacé en fin de match par Francis Saili, qui n’eut de son côté que peu d’impact sur le money time.