Sûr de son fait durant plus d’une heure, le Racing 92 a ensuite totalement perdu ses nerfs pour terminer la rencontre sous les roues du truck anglais… C’est quand, le bonheur ?

Comment diable le Racing 92 a-t-il bien pu perdre ce match en Angleterre ? Comment, après avoir mené 22 à 8 sur la pelouse de Bath, Gaël Fickou et ses coéquipiers ont-ils pu à ce point se liquéfier à l’heure des braves, soit la seule qui compte réellement ? C’est qu’à l’instant de fermer le troisième round de cette Champions Cup, ponctué par autant de défaites pour le leader du championnat, on ne sait pas vraiment que retenir de ce déplacement des Racingmen outre-Manche. La première heure sérieuse, maîtrisée et parfois spectaculaire réalisée par les Franciliens ? Ou alors, les vingt minutes qui suivirent, fébriles, foirées, fragiles et entachées d’une série d’approximations en défense et en conquête directe ? Toujours est-il qu’après ce troisième revers consécutif en Champions Cup, et aussi impensable que cela puisse-t-il paraître, les banlieusards ne sont toujours pas éliminés de la compétition transcontinentale : en cas d’une victoire bonifiée face à Cardiff ce week-end (étant donné la faiblesse insigne de la province galloise, ce devrait être envisageable…) et d’un succès à domicile des Harlequins contre l’Ulster, les boys de Stuart Lancaster disputeraient début avril les phases finales du tournoi qui nous occupe. Dans l’antre d’un gros ou d’un très gros, certes. Mais lestés de la bancale certitude de n’avoir pas été blackboulés de la compétition dès les phases de poule…

Comment ? On n’en est pas là ? On vous l’accorde. Et à l’heure de débriefer le raté du Recreation Ground, on est d’ores et déjà contraint de s’interroger sur les fautes répétées de Thomas Laclayat en mêlée fermée : suspecté par l’arbitre italien M. Piardi de pousser en travers, l’ancien pilar d’Oyonnax, pourtant très bon depuis le début de saison, n’a jamais trouvé la clé en Angleterre et devra donc redoubler d’efforts dans ce secteur de jeu, s’il souhaite un jour taper dans l’œil de William Servat, l’adjoint de Fabien Galthié chez les Bleus.

Fickou et Woki, malgré tout…

Pour le reste ? Dimanche après-midi, les Franciliens ont déroulé par instants un très beau rugby avec, à la manœuvre, une charnière Le Garrec-Gibert fort inspirée comme souvent. On eut aussi l’impression, au Recreation Ground de Bath, que les internationaux français du Racing 92 Gaël Fickou et Cameron Woki avaient de leurs côtés la volonté d’envoyer un message au sélectionneur national, dont la première liste est attendue ces prochains jours : défensivement solide, Fickou se montra aussi bien plus inspiré balle en mains qu’il ne l’avait été jusqu’alors quand son coéquipier Woki, poison dans les airs et percutant en attaque, fut probablement le meilleur Francilien sur le terrain de Bath.

De toute évidence, il ne manque pas grand-chose à ce Racing, solide leader du Top 14, pour signer en Champions Cup le match référence que ses supporters attendent encore. Et si les Franciliens parviennent enfin à garder leur sang-froid dans le money time et mieux gérer les instants clés des grandes rencontres internationales (les quatre dernières minutes du match en supériorité numérique, par exemple…), ils auront prochainement leur mot à dire hors de leurs frontières. À ce jour, ils en sont pourtant incapables…