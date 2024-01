Une nouvelle fois titulaire au centre de l'attaque briviste, Guillaume Galletier a été précieux notamment défensivement. Si tout n'a pas été parfait face à lanterne rouge rouennaise, le centre corrézien préférait retenir la victoire bonifiée qui replace le CAB dans le top 6 du Pro D2.

Que retenez-vous de ce succès contre Rouen ? La victoire bonifiée ou les difficultés à vous défaire de cette équipe ?

L'objectif de ce match face à Rouen, c'était la victoire et les cinq points. C'est ce qu'on retient. C'était un match piège que l'on a préparé comme tous les autres, en étant vigilants. Quand l'équipe change, qu'il y a moins de pression autour du match, il faut que l'on apprenne à jouer dans ces conditions et qu'on continue de garder nos standards qui étaient plus élevés et plus intéressants ces dernières semaines. Il faut continuer d'évoluer dans le bon sens. L'équipe est en reconstruction et continue d'apprendre après des moments compliqués récemment.

Parmi les points positifs, il y a forcément le fait de ne pas avoir concédé d'essai...

C'est un gros point positif. On ne s'est jamais affolé, même sur leur temps fort quand ils sont venus proches de notre ligne. Evidemment tout n'est pas parfait. On ne s'est pas vraiment régalés mais l'essentiel est qu'il y ait les cinq points et qu'on réintègre le top 6.

Y a-t-il pu avoir un peu de relâchement, ce qui aurait pu expliquer cette première mi-temps difficile ?

Tout le monde était concentré et engagé, personne n'a triché. Nous avons eu cette volonté de jouer plus, ce qui peut expliquer un peu toutes ces fautes de main, ces maladresses. Le fait de ne pas avoir concrétisé nos bonnes situations en première mi-temps a pu créer une certaine forme de frustration. Il a fallu se calmer, remettre les choses à plat, repartir chez eux avec du jeu au pied. C'est sûr que si nous avions marqué, nous aurions basculé dans un match plus simple. Ça n'a pas été le cas, ça pouvait ressembler à un match piège dont nous nous sommes bien sortis.

Comment avez-vous fini par débloquer la situation ?

Nous ne nous sommes pas affolés. Toute l'équipe a remis un peu plus d'intensité, plus de combat, plus de vitesse, ce qui nous a permis d'inscrire ces deux derniers essais et d'aller chercher ce bonus. Nous n'avons jamais baissé les bras en se contentant de gagner 7-3.

L'apport du banc a semblé décisif ?

Pierre (Pierre-Henry Broncan, NDLR) aime faire tous ses changements en même temps. Cet élan collectif venu du banc nous a faits du bien. On prépare les matchs à quarante joueurs, mais il y en a que vingt-trois qui ont la chance d'être sur le terrain. C'est bien de concrétiser et de valoriser le travail de tout un groupe. On sait que les entrants vont apporter, c'est le cas depuis quelque semaines.

Cela fait maintenant trois matchs que vous êtes aligné avec Sammy Arnold au centre. Quelle est votre relation ?

Avec Sammy, nous nous entendons très bien sur mais aussi en dehors du terrain. Nous avons un peu le même profil. J'aime bien jouer à ses côtés, car il est motivé et motivant. Et je crois que ça fonctionne bien depuis quelques temps puisque ça gagne (sourire).

Vous intégrez le top 6 avant une nouvelle réception. Est-ce l'occasion de s'installer un peu plus dans ces places de qualifiables ?

Nous avions ciblé cet enchaînement de deux réceptions à bien négocier pour valider la victoire à Biarritz. On savait qu'on pouvait s'installer dans le top 6. Nous avons validé deux étapes sur trois, il en reste une face à Montauban.