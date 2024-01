Lourdement défait sur la pelouse du Leinster, le Stade français a montré un bien triste visage. Son ouvreur Zach Henry et sa paire de centres Noah Nene et Stéphane Ahmed, ont sans doute symbolisé les difficultés stadistes. Explications.

Certes, les dix changements opérés par le staff technique par rapport à l’équipe ayant affronté Clermont une semaine plus tôt en Top 14 n’ont pas aidé, mais le Stade français a sombré sur la pelouse irlandaise du Leinster (43-7). Symboles du naufrage, le demi d’ouverture Zack Henry, déjà pas franchement à son avantage contre l’ASM, et sa paire de centres Stéphane Ahmed et Noah Néné.

Le premier n’a pas toujours fait les bons choix et a affiché une qualité de jeu au pied assez médiocre. A plusieurs reprises, ses coups de pied n’ont pas atteint leur cible et ont peiné à trouver de la longueur. Et que dire de cette passe (toujours) au pied directement en touche en direction de son ailier ? Sans doute un mauvais choix. Lucide, sur l’action, on le voyait d’ailleurs s’agacer. Sans doute avait-il conscience de ses difficultés. Vous nous direz, pour sa défense, qu’il a subi les montées très agressives de la défense des Leinstermen. À juste titre. Mais il n’a pas trouvé de solution pour se défaire du pressing irlandais.

Joris Segonds sauve l'honneur

Évidemment, il est difficile de jeter l’opprobre sur ce joueur aux qualités indéniables. D’abord, parce que le contexte n’avait rien de favorable. Ensuite, parce qu'il a été longtemps blessé en début de saison. Il n’a débuté que cinq rencontres de Top 14 et est sans doute encore en phase d’adaptation. Toutefois, l’entrée de Joris Segonds a apporté un peu de fraîcheur. Ironie de l’histoire, c’est le futur bayonnais qui a sauvé l’honneur en fin de rencontre sur une prise d’initiative personnelle.

Quant aux deux centres, ils ont été dans la droite lignée. Le jeune Noah Néné dont on dit le plus grand bien en interne et qui fêtait sa première titularisation dans le monde professionnel, n’a eu aucune possibilité de se mettre en avant. De son côté Stéphane Ahmed, dont le club a, il y a quelque temps, envisagé de se séparer, a confirmé ses carences pour évoluer au plus haut niveau. Certes, le staff technique ne lui a pas rendu service en le positionnant au poste de centre alors qu’il évolue habituellement à l’aile. Il n’empêche : jamais il n’a bonifié un ballon et a souvent subi les impacts face à une défense qui l’a coffré à de trop nombreuses reprises. Pas sûr que le staff technique lui redonne une chance au centre de l’attaque stadiste, ni qu’il retente l’association de ces trois-là.