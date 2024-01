Constamment, ou presque, acculé dans son camp, le Stade français a subi la loi du Leinster sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Les Parisiens se sont inclinés ce samedi soir sur le score de 43-7 contre les Leinstermen. Avec cette troisième défaite en autant de matchs, les joueurs de la capitale sont au bord de l'élimination.

Sans surprise, aucune, le Stade Français s’est incliné lourdement au Leinster (43-7). A l’Aviva Stadium de Dublin, les Parisiens ont concédé, samedi 13 janvier, leur troisième défaite en autant de rencontres de la phase de groupes de Champions Cup. Ils ne devraient pas voir les huitièmes de finale de la compétition, au contraire des Irlandais, invaincus et leaders de la poule 4 grâce à cette victoire bonifiée.

vec un effectif largement remanié - dix changements dans le XV de départ par rapport au nul contre Clermont en Top 14 (14-14) dont la première titularisation de Noah Nene -, le Stade Français ne s’attendait pas à succéder à Toulon. Hormis la dernière finale de La Rochelle, le RCT est la seule équipe tricolore à s’être imposée au Leinster lors de ces dix dernières années, c’était en décembre 2015 (20-16).

Une première période valeureuse

Ils ont craqué à l’usure face à une formation composée en grande majorité du XV du Trèfle, quart de finaliste de la dernière Coupe du monde et surtout tenante du titre du tournoi des Six nations. L’écart s’est creusé de manière trop importante à cheval autour de la mi-temps par Dan Sheehan après la sirène (17-0, 40e+1) puis par Jordan Larmour (22-0, 45e) et Caelan Doris (27-0, 48e) en seulement trois minutes d’intervalle au retour des vestiaires.

La première période des Parisiens avait pourtant été très prometteuse. Bien que dominés territorialement, ils ont gardé leur en-but inviolé jusqu’au premier essai de James Lowe inscrit après tout de même 18 minutes de jeu (7-0, 18e). Le Stade Français a notamment posé de gros problèmes à la touche irlandaise.

Mais offensivement, les hommes de Laurent Labit et Karim Ghezzal n’ont jamais réussi à se mettre en position de marquer. Étouffé sous la pression défensive irlandaise, Zach Henry n’a pas toujours fait bon usage du ballon. Ils ont finalement sauvé l’honneur in extremis grâce à l’essai après la sirène de Joris Segonds (43-7, 80e+2). Entretemps, l’homme du match Caelan Doris (36-0, 60e) et Jordan Larmour (43-0, 67e) s’étaient tous les deux offerts un doublé.

Une place en Challenge Cup à décrocher

L’écart aurait même pu être plus large si Ciaran Frawley, sorti ensuite sur blessure, avait été plus adroit au pied. On ne remplace par Johnny Sexton si facilement, mais cela n’a eu aucune importance sur le score final, largement en faveur du finaliste des deux dernières éditions.

Lors de la dernière journée de la phase de groupes, samedi prochain (18h30), le Stade Français recevra la franchise sud-africaine des Stormers. L’enjeu ? Sauver l’honneur et assurer, au mieux, une place en huitièmes de finale du Challenge Cup, petite sœur de la Champions Cup.