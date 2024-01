Invitée de l'émission "Bartoli Time" sur RMC, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a évoqué la situation de Bernard Laporte, actuel Directeur du Rugby de Montpellier. Si elle le défend sur certains points, elle répond à plusieurs critiques formulées par l'ancien président de la FFR, notamment sur le sujet de la Coupe du monde.

Son retour en Top 14 était une surprise mais il est bien une réalité. Voilà plusieurs semaines que Bernard Laporte est le Direcetur du Rugby du club de Montpellier. Ancien président de la FFR, déchu par la fameuse affaire de corruption qui le liait à Mohed Altrad, l'ancien manager de Toulon a donc finalement rejoint le club du milliardaire syrien pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Invitée de l'émission "Bartoli Time" sur RMC, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra est revenue sur les nouvelles fonctions de Laporte : "Depuis le premier jour, je dis que Bernard Laporte a droit à la présomption d'innocence. Il a été l’objet d’un certain nombre de condamnations mais en première instance. Il a le droit de se défendre. Le jugement en première instance ne lui interdit pas d’occuper des fonctions de directeur sportif dans un club.

Je considère que Bernard Laporte est un grand amoureux de sport, de rugby et il excelle dans ses fonctions. Cette dimension du personnage, elle m’est sympathique. Il a envie d’essayer d’aider Montpellier. Est-ce que c’était le meilleur des choix? Je n’en suis pas sûre, dans la mesure où, dans ses liens avec Mohed Altrad, des éléments ont été mis en avant par le juge avec des faits de corruption. Est-ce que c’est le meilleur signal sur le plan de l’éthique? Ça les regarde et ça regarde le juge."

"Il laisse entendre que les matchs de rugby se gagnent et se décident avant dans les commissions"

Tout en témoignant un certain respect à Laporte, Oudéa-Castéra était donc aussi sceptique sur les nouvelles missions de l'ancien président de la FFR. Ce dernier avait aussi récemment critiqué les personnes en charge de la Fédération Française de Rugby lors de la Coupe du monde en affirmant : "On aurait dû être champions du monde, mais certaines personnes ont tout cassé". Des propos que ne tolère pas la Ministre : "Il laisse entendre que les matches de rugby se gagnent et se décident avant dans les commissions. Ce n'est pas ma conception du sport"

Et Oudéa-Castéra d'ajouter en défendant la nouvelle présidence de la FFR : "Je pense qu’il aurait pu avoir le même fair-play pour reconnaître que cette Coupe du monde avait été bien organisée et pour féliciter les équipes. Il est capital d’avoir une influence au cœur des instances mondiales, européennes. S’il veut aller sur ce terrain là, c’est sous sa présidence que la présence française a reculé. On a été très largement absent dans les premiers temps du dossier Nations Cup alors qu'il fallait veiller aux problèmes des doublons avec le Top 14. On aurait pu peser ou influer sur le cours des choses. Florian Grill (le nouveau président de la FFR) s'est énormément mobilisé pour reconstruire des tas de liens de confiance qui avaient été écornés pendant ces mois de 2022."