Alors qu'ils préparent leur déplacement à Belfast, où ils affronteront l'Ulster samedi pour le compte de la troisième journée de Champions Cup, les Toulousains pourront compter sur un groupe plutôt étoffé. Revue d'effectif.

Moins de quarante-huit heures après leur démonstration face à Lyon samedi soir, les joueurs du Stade toulousain ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi après-midi. Avec une petite particularité : les champions de France en titre ont abandonné leur terrain annexe habituel, et même la pelouse principale d'Ernest-Wallon, pour effectuer la séance du jour sur synthétique. La raison est évidemment simple. Les Rouge et Noir évolueront sur cette surface samedi au Kingspan Stadium de Belfast.

En effet, ils ont basculé en configuration Champions Cup et disputeront un duel décisif sur les terres de l'Ulster après avoir fait le plein de points lors des deux premières journées. En bonne position pour une qualification en vue des phases finales, les hommes d'Ugo Mola viseront forcément un troisième succès de rang, ce qui pourrait dégager leur tableau.

Pour ce rendez-vous, les Toulousains devraient toujours être privés de plusieurs éléments. Une grosse incertitude continue par exemple de planer sur le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, touché au mollet et forfait lors des deux précédents matchs, à La Rochelle et face au Lou. En ce début de semaine, le joueur est toujours ménagé et il devrait passer de nouveaux examens dans les jours à venir. Outre Romain Ntamack, encore en rééducation, Thibaud Flament (pied) et Paul Costes (genou) sont également indisponibles.

Pierre-Louis Barassi est incertain pour le déplacement en Ulster. PA Images / Icon Sport

Retière et Neti postulent aussi

Pour autant, le staff pourra compter sur un groupe étoffé pour ce déplacement capital et aura donc des choix forts à effectuer au moment de placer vingt-trois noms sur la feuille de match. Ainsi, le pilier gauche Rodrigue Neti, qui était préservé le week-end passé, et l'ailier ou demi de mêlée Arthur Retière - absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure aux ischios - ont fait leur retour à l'entraînement. Ils postulent pour la rencontre à Belfast.

A noter qu'il y avait tout de même un autre absent de marque ce lundi à Ernest-Wallon, à savoir l'arrière ou ouvreur international Thomas Ramos, intenable samedi lors de la large victoire contre Lyon. Mais aucune inquiétude pour les supporters stadistes, l'intéressé se trouvait simplement à une journée "média" organisée par la Ligue Nationale de Rugby. Il retrouvera sa place sur le terrain dès ce mardi.