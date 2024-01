Bernard Laporte était soulagé après la victoire de Montpellier contre Toulon. Même s'il avait un petit pincement au cœur de voir le RCT, son ancien club, s'incliner.

Montpellier a remporté son troisième succès de la saison en battant Toulon sur le score de 27-17. Forcément, Bernard Laporte, manager de Montpellier, était satisfait de ce succès, comme il l'a expliqué au micro de Canal+ : "On a retrouvé un état d'esprit. Comme je disais, l'esprit d'équipe c'est primordial au rugby, l'envie de tout donner pour les autres, cette solidarité, cet engagement qui est nécessaire. On parle souvent du jeu mais il est tributaire de la domination physique, ou plutôt de la non-domination physique comme cela a été le cas nous le dernier match à Lyon. Donc je suis ravi de la performance notre équipe. Bravo au staff pour la préparation de cette semaine."

Ce duel entre le MHR et le RCT était un match particulier pour Louis Carbonnel et Patrice Collazo qui ont retrouvé leur ancien club de Toulon. Tout comme pour Bernard Laporte évidemment. L'ancien manager du RCT a avoué qu'il a eu une petite déception de battre le club varois, où il a passé plusieurs années. "Cela ne me fait jamais plaisir de voir Toulon perdre", a-t-il lâché. Son club est revenu à quatre points de la treizième place suite à cette victoire.