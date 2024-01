Ce samedi soir, le Stade toulousain a écrasé Lyon sur sa pelouse d'Ernest-Wallon. Une victoire 45-0 durant laquelle les stars haut-garonnaises se sont régalées, dont Antoine Dupont.

25 défenseurs battus par la ligne arrière toulousaine...

Les artistes étaient de sortie ce samedi soir, et c'est la défense lyonnaise qui en a fait les frais. Au total, les arrières toulousains ont laissé 25 défenseurs sur le carreau. Seuls François Cros (1) et Joel Merkler (1) ont battu des défenseurs adverses chez les avants. Grand artisan de cette victoire bonifiée avec un doublé, Thomas Ramos s'est extirpé de quatre plaquages, Juan Cruz Mallia de cinq. Matthis Lebel et Setareki Bituniyata comptent trois plaquages cassés chacun.

...7 pour Dupont à lui seul

Malgré une première mi-temps délicate avec notamment quelques passes qui n'ont pas trouvé preneur, Antoine Dupont s'est rapidement remis la tête à l'endroit pour terminer la rencontre en fanfare avec un essai en solitaire. Offensivement, "Toto" a régalé, tout simplement. Il terminait avec une ligne de statistiques dont il a le secret. 15 courses pour 7 défenseurs battus... C'est un ratio plus que convenable.

10 franchissements pour Toulouse, 0 pour le Lou

C'est peut-être celle qui fait le plus mal. En quatre-vingt minutes, Lyon n'a pas réussi à franchir une seule fois la défense rouge et noir. Une impuissance qui explique le zéro pointé au tableau d'affichage. Du côté de Toulouse, c'est forcément l'inverse. Les joueurs d'Ugo Mola ont terminé la partie avec dix franchissements au compteur. Loin d'être un hasard, Antoine Dupont est celui qui en a fait le plus (3). Suivent ensuite Ramos (2), Bituniyata (2), Lebel (1), Mallia (1) et Graou (1).

Thomas Ramos a inscrit un doublé face à Lyon. Icon Sport

Meafou, le plus actif des "gros"

Souvent utilisé en premier attaquant pour fixer la défense adverse, Emmanuel Meafou ne recule jamais. Sa ligne de statistiques le démontre puisqu'il a terminé la partie avec treize courses ballon en main au compteur. C'est de loin le plus gros porteur de balle dans le pack toulousain. Julien Marchand est le suivant (9), juste devant Roumat (7), qui était remplaçant au coup d'envoi.

33 points en 25 minutes

Le festival a débuté à la 45ème minute avec le troisième essai du Stade toulousain, signé Emmanuel Meafou. La fin de rencontre a été un long calvaire pour les Lyonnais, incapables de stopper les vagues des locaux. Au final, ça pique, avec cinq essais inscrits par Toulouse, dont un dernier signé Dupont après la sirène. 33 points marqués en un peu plus de 25 minutes pour les champions de France en titre, qui, pour leur première réception de l'année, ont offert un beau spectacle à leurs supporters.

*Toutes les statistiques sont issue du jeu La Grande Mêlée.