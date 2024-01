L’USAP profite de l’indiscipline oyonnaxienne

En début de partie, les Catalans profitent de l’ambiance électrique d’Aimé Giral pour jouer dans l’avancée. Oyonnax est à la faute et récolte rapidement deux cartons jaunes. Par Pedro Bettencourt (5e) puis Christopher Vaotoa (7e). Après avoir gâché quelques munitions, les Catalans finissent par marquer par Tavite Veredamu (15e) puis Jacobus Van Tonder sur coup de pied de recentrage d’Afusipa Taumoepeau (23e). Ils mènent ainsi 14-0. En face, la réaction aindinoise est marquante. Les joueurs de Joe El Abd multiplient les offensives. D’abord sans scorer malgré de nettes occasions pour Stark (34e) puis Miotti (36e). Les visiteurs infligent de longues séquences à leurs adversaires. Les Oyonnaxiens marquent finalement un essai juste avant la pause, par Pedro Bettencourt (40e), alors qu'ils évoluent pourtant à nouveau en infériorité numérique (un carton jaune adressé à Wandrille Picault, 36e). C’est une initiative de Jonathan Ruru sur une pénalité rapidement jouée à la main qui permet à Oyonnax – après un relais de Gavin Stark pour l’essai de Pedro Bettencourt – de réduire un peu l’écart à la pause (14-7).

Les Catalans poursuivent leur série positive

Dans le deuxième acte, l’USAP cherche à assommer Oyonnax en inscrivant un troisième essai. Les visiteurs repoussent les premiers assauts mais l’équipe locale marque tout de même sur un ballon porté dynamique. Après une touche à cinq mètres et une prise de balle de Jacobus Van Tonder, So’otala Fa’aso’o boucle l’action dans l’en-but. Le break est fait (21-7, 55e). Les Haut-Bugistes sont à nouveau en réaction et ne convertissent pas quelques situations, comme celle-où ils échappent un ballon à 5 mètres de l’en-but adverse (65e). Entretemps, Jake McIntyre met un peu plus à l’abri l’USAP sur une nouvelle pénalité (70e). Le Haut-Bugiste Justin Bouraux allège la note par un essai en coin sur un service de Charlie Cassang (76e). Mais le dernier mot revient aux Catalans avec un nouveau coup de canon entre les perches, signé Jake McIntyre (79e). L’USAP valide ainsi un succès 27-12. Au classement, Perpignan (21 points) double Oyonnax (20 unités) après ce succès décroché face à l’équipe haut-bugiste. L’équipe de Franck Azéma vient de prendre 13 points sur 15 possibles sur les trois dernières rencontres. Les Catalans sortent ainsi de la zone rouge et mettent la pression à tous leurs adversaires luttant pour le maintien. Place désormais à des parenthèses Challenge cup pour ces deux équipes. Elles retrouveront le Top 14 sur le dernier week-end de janvier. Avec un déplacement à Bayonne pour Oyonnax. Et un déplacement sur la pelouse du Lou pour l’USAP. Des matchs qui compteront pour des équipes qui se situent toutes dans la deuxième partie du classement de Top 14.