Le Stade rochelais a pu s'appuyer sur Levani Botia et Grégory Alldritt pour aller gratter la victoire sur la pelouse de Pau, en ouverture de la 12e journée de Top 14 (20-29). Joe Simmonds s'est lui manqué.

Les Tops

Levani Botia

Quelle énergie déployée par le troisième ligne fidjien ! Botia nous a donné l'impression d'être partout sur la pelouse du Hameau. Volontaire, il n'a eu de cesse de plaquer, comme lors de cette fameuse action où il s'est permis de plaquer trois Palois à la suite. Et s'il n'était pas au plaquage, il était au grattage ! Présent sur les rucks, il a souvent ralenti les actions adverses et a même su gratter des ballons. La seule pénalité à son encontre a été sifflée dans une situation de ruck mais comment lui en vouloir : il y a forcément une part de déchet lorsqu'on arrive à ralentir toutes les actions.

Pour sa première victoire à l'extérieur de la saison, la Rochelle s'offre la Section paloise. Une habitude pour les Maritimes, vainqueurs lors leurs 6 derniers déplacements au Hameau.



Tumua Manu

Décevant à Oyonnax, Tumua Manu a cette fois été tranchant face à La Rochelle. Largement présent sur les séquences offensives des siens, il a multiplié les courses avec le ballon, quasiment toujours en avançant. Il a su attaquer les bons espaces pour mettre les Palois dans de bonnes dispositions. Le Samoan a aussi montré la belle qualité de son pied gauche sur quelques dégagements. En premier défenseur, il s'est aussi montré solide. Malheureusement, il aura manqué quelque chose aux Vert et Blanc pour casser la ligne rochelaise une dernière fois.

Grégory Alldritt

Pour son premier match en tant que titulaire depuis la Coupe du monde, Grégory Allditt a montré qu'il en avait sous le capot. Si on peut penser que son rendement offensif aurait pu être meilleur, il fut clairement un monstre défensif sur cette rencontre. Il a gratté plusieurs ballons et a été parfait sans ballon avec 18 plaquages (aucun manqué). Une montée en puissance est attendue dans les prochaines semaines pour le troisième ligne centre, mais même en manque de rythme, il a été un acteur principal de cette rencontre.

Les Flops

Joe Simmonds

Habituellement si calme et précieux dans le jeu palois, l'ouvreur anglais a semblé sombrer dans la précipitation et les erreurs techniques face à La Rochelle. Alors que les Palois avaient une pénalité à cinq mètres de l'en-but adverse en première période, il feintait la "pénaltouche" mais se manquait en voulant jouer vite et les siens perdaient la balle. Il fut aussi contré sur un coup de pied tenté du pied gauche dans le centre du terrain. Peu inspiré, il jugeait mal la trajectoire d'un ballon avant l'essai de Cancoriet. Il commettait une grossière erreur en rentrant le ballon dans ses 22 mètres avant de dégager directement en touche (56e). Il a manqué une pénalité extrêmement importante en fin de rencontre.

\u2693\ufe0f L'ESSAI DE LA VICTOIRE DE @TeddyThoms !



Reece Hewat

Prévu remplaçant, le troisième ligne australien a finalement pris la place de Beka Gorgadze, blessé au coup d'envoi du match. Malheureusement, celui qui revenait d'une blessure aux cervicales n'a pas eu son impact habituel et s'est même montré très maladroit en commettant plusieurs imprécisions. Il fut aussi pénalisé par deux fois. Même s'il a réussi à réaliser quelques charges avec le ballon, il n'a pas su faire la différence face à une équipe rochelaise très dense. Il a manqué un plaquage.

Aleksandre Kuntelia

Le pilier droit a été pénalisé par deux fois dans ce match, dont une fois en mêlée. Globalement, il a été très peu influent dans le jeu et n'a pas fait de différence particulière. Trop discret, il n'a pas su faire oublier Uini Atonio qui est rentré en jeu à la 51e minute et qui a amené tout son impact dans la mêlée des visiteurs.