Celui qui a rejoint le club biterrois au cours de l'intersaison en tant que directeur sportif, fut de retour sur le bord de touche pour suppléer Pierre Caillet suspendu contre Aurillac. Une plongée inattendue pour l'ancien albigeois voué aux affaires courantes des coulisses de l'ASBH.



L'histoire est belle et nul doute que l'émotion n'était pas très loin pour Benjamin Bagate au coup de sifflet final et cette folle soirée à l'actif des Biterrois. Un contenu plaisant et rémunérateur et des Héraultais dauphins de Vannes sur la phase aller du championnat. Il n'en fallait pas moins pour contenter le Bordelo-Bèglais d'origine :"Je ne voulais pas être le chat noir ! C'était dur pour Pierre de ne pas être avec nous. Et j'ai compris qu'on lui avait enlevé un bonheur, surtout avec une telle équipe actuellement." Flanqué du survêtement du club, son attitude fut délicate et attentionnée, lui qui fut couvé par le manager du club durant toute la semaine comme il avait expliqué quelques jours auparavant :"Benjamin était le seul au club à pouvoir prétendre à cette fonction avec ses diplômes et porter le brassard d'entraîneur." Une particularité à gérer pour la préparation des Cantaliens.

Le terrain ne me manquait pas trop

Pierre Caillet précise :"Je n'ai pas pu communiquer avec mon staff, ni mes joueurs. Aucune communication, ni à la pause. Je crois que José Mourinho était passé par une corbeille de linge sale avec une sanction du même niveau, ça pouvait donner des idées ! Plus sérieusement, Benjamin connaît son domaine, il a travaillé avec nous sur la stratégie et les messages à faire passer au sein de l'équipe." Si le patron du sportif biterrois n'a pas enfreint la règle en usant de stratagèmes saugrenus, il avouait que la technologie à sa disposition n'était pas forcément un frein. Pourtant ce rôle éphémère accordé de circonstance à Benjamin Bagate n'a pas convaincu plus que cela l'intéressé :"C'est vrai, j'ai pris mon pied pour cette rencontre face à Aurillac. Mais très sincèrement, le terrain ne manque pas trop en fait."

Raffaele Costa Storti sur un nuage, le déchirement à Rouen... Les enseignements de la soirée de Pro D2 \ud83d\udd3dhttps://t.co/oVUV3cd8s1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 5, 2024

Une équipe débridée

Le large succès acquis face aux Cantaliens ne laissant malgré tout pas insensible le technicien :"Déjà, il faut deux équipes pour assister à une belle opposition et Aurillac a pratiqué avec courage son contenu. Nous concernant, le jeu s'est débridé devant notre public. Avec ce mois de janvier qui est copieux, c'est une première étape de franchie." Des résultats qui autorisent certaines hauteurs, même si l'ancien coach de Rochefort tempère l'ardeur générale :"La moitié de la compétition est disputée. On vient de loin et le temps n'est pas à l'emballement. Les bases semblent en place et le mérite en revient à Pierre Caillet qui bosse avec ce groupe depuis plus de trois saisons et qui l'a modelé à sa façon."

Quelques pistes d'amélioration furent scrutées bien sûr, surtout après un contexte euphorique où tout peut sourire, il rajoute :"Les rucks, on doit être plus précis et le volume proposé par les Aurillacois nous a perturbés en première période. Jeudi prochain, le déplacement à Colomiers sera un nouveau test. La place du club donne du crédit à tout l'environnement et nourrit le groupe d'une certaine confiance." Pour celui qui était dans le projet de reprise avec son ami Christophe Dominici en 2020 et toutes les conséquences difficiles et douloureuses qui ont pu en découdre, sans parler de revanche, Benjamin Bagate contribue à sa façon au redressement spectaculaire de l'ASBH et Béziers tire profit de cette compétence pour tirer toute une structure vers la quintessence de son rugby.