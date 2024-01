Charles Ollivon ne fera pas le voyage pour défier Montpellier. À un mois du Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne international de Toulon a ressenti une "alerte à la cuisse" selon les propos de Pierre Mignoni, son manager.

Forfait de poids pour Toulon. Pierre Mignoni ne pourra pas compter sur Charles Ollivon pour défier Montpellier (dimanche, 21 heures). Le manager du RCT s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse et a notamment affirmé que le troisième ligne international (30 ans ; 39 sélections) avait ressenti "une alerte à la cuisse" en cours de semaine. Son absence est actée pour le voyage dans l'Hérault, mais Ollivon pourrait également être indisponible pour affronter le Munster (13 janvier).

"Ce n'est rien de très grave, mais il sera certainement absent la semaine prochaine" affirmait Mignoni. Une blessure qui vient s'ajouter à la commotion de Gaël Dréan et à la blessure au genou d'Esteban Abadie. Ce dernier devrait être de retour d'ici deux semaines. "C'est le courant d'une saison, douzième match d'affilée, toutes les équipes ont des blessés à ce moment-là de la saison, nous ne sommes pas épargnés mais ce n'est pas non plus la catastrophe. On a un effectif conséquent et on va aligner vingt-trois joueurs prêts pour ce match" poursuivait le manager varois. Teddy Baubigny devrait lui être de retour dans deux semaines alors que Duncan Paia'aua retrouvera la compétition dès ce week-end.

Prochain rassemblement des Bleus le 21 janvier

Selon les propos de ce dernier, Charles Ollivon sera donc indisponible jusqu'au 13 janvier et devrait donc être opérationnel pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations. Pour rappel, le XV de France affrontera l'Irlande, le 2 février prochain. Le premier rassemblement de Fabien Galthié aura lieu le 21 janvier avec, donc, une nouvelle formule de trente-quatre joueurs sélectionnés au lieu de quarante-deux jusqu'à présent.

Capitaine à de nombreuses reprises et taulier du pack français, Charles Ollivon est un élément clé de Fabien Galthié. Très en vue lors de la dernière Coupe du monde, le flanker toulonnais devrait à nouveau être l'une des attractions françaises lors du prochain Tournoi des 6 Nations.