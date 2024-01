Tyler Ardron sera éloigné des terrains entre six et huit semaines. Le troisième ligne de Castres souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou.

Coup dur pour le Castres olympique. Tyler Ardron souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou et devrait être indisponible entre six et huit semaines. Le club tarnais a annoncé l'information ce jeudi matin, quelques jours après la défaite du CO face à Perpignan. Lors de cette rencontre, le numéro 8 castrais avait dû laisser sa place à la 24ème minute de jeu, touché au genou. Titulaire indiscutable au sein de la troisième ligne castraise, Ardon a pris part à dix matchs cette saison.

??? ????????? ?? ????? ?????? ! ?



Sorti blessé lors de la rencontre face à l’USAP dimanche, Tyler souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou et devrait être indisponible 6 à 8 semaines.



Nous lui souhaitons un très bon rétablissement ! pic.twitter.com/3CJZXgSfXB — Castres Olympique (@CastresRugby) January 4, 2024

Arrivé en 2020 dans le Tarn, le Canadien s'est vite imposé comme un cadre du pack castrais. Son absence devrait donner des maux de tête à Jeremy Davidson, qui devrait néanmoins compter sur Baptiste Delaporte, Nick Champion de Crespigny ou Abraham Papali'i au poste de troisième ligne centre. Actuellement sixième avec deux points d'avance sur Toulouse, le Castres olympique se déplace au Racing 92 (samedi, 17 heures) pour relever la tête.