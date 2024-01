Révélation rochelaise inattendue du second semestre 2023, l’arrière-ailier Nathan Bollengier, 19 ans, a encore impressionné son monde lors de la pétillante victoire des Maritimes face à Toulouse (29-8), samedi dernier. Sa fougue et son culot font un bien fou à la ligne d’attaque de Ronan O’Gara.

Des souvenirs gravés à vie. Des (très) bons. Mais aussi, à chaud, des plus crispants. Nathan Bollengier n’est pas près d’oublier sa première titularisation en carrière à Deflandre avec l’équipe fanion du club à la caravelle. Face ? Face au grand rival toulousain et ses 22 Brennus, s’il vous plait. D’une première mi-temps de rêve - ponctuée d’un plongeon rageur dans l’en-but - à ce visage fermé peu après le retour des vestiaires, le Rochelais de naissance a traversé bien des sentiments.

Sa sortie précoce, dès la 46e minute d’un choc tué par son interception assassine juste avant la pause, cache une blessure aux ischios-jambiers qui, une semaine après un bobo à la cheville, le prive du stage de préparation (2-8 janvier) au Tournoi des Six Nations U20. "Sinon, on n’avait pas de raison (de le remplacer, NDLR), rit jaune Sébastien Boboul. Il était très bien. Encore une fois […] Je suis déçu pour lui qu’il se soit blessé parce qu’il fait vraiment de belles parties." Et, déjà, en seulement quelques poignées d’entraînements communs et huit apparitions en pro, l’unanimité dans les rangs doubles champions d’Europe.

Généreux dans l’effort

L’entraineur de l’attaque maritime aurait-il lui-même parié, à l’intersaison, qu’un espoir de 19 ans se chargerait d’électriser sa ligne de trois-quarts, trop souvent amorphe jusqu’à cette réception de Toulouse ? S’il s’avoue "surpris", l’ancien arrière est surtout bluffé. "Nathan est capable, à son jeune âge, pour sa première année, de rééditer les performances de week-end en week-end. En ça, il est épatant. On n’a rien à lui redire après chaque match vu l’investissement et la générosité qu’il met dans l’effort. Son interception ? Ronan (O’Gara, le manager) demande à la défense de regarder le ballon. Nathan l’a bien regardé. Parfait. Ronan aura un bon exemple à montrer." Un de plus, même.

Le jeune Bollengier, qui soufflera 20 bougies le 18 janvier, n’en est pas à son coup d’essai. Lui qui, sur son premier ballon touché chez les professionnels, le 20 août 2023 à Montpellier, avait contré un jeu au pied pour filer marquer et secouer le cocotier maritime. "C’est un chien", image le troisième ligne Judicaël Cancoriet, marqué par la hargne et la "vista" du garçon. "Nathan m’impressionne de match en match. Il mord, il a faim, il est sur tous les ballons. Même là où il n’y a pas d’espace, il va pouvoir accélérer et de nous faire avancer. Il nous fait du bien."

En huit apparitions avec La Rochelle cette saison, Bollengier a marqué deux essais. Icon Sport

"Je pense qu’il ira loin"

Admiratif, Paul Boudehent l’est aussi. En tous points. "Je vais commencer par l’homme, parce que je pense que c’est ce qu’il y a de plus important. Nathan est un très bon garçon, très gentil, appuie le récent mondialiste. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Et le joueur qu’il est a montré un très bon visage. Après, je vous laisse écrire les lignes et les mots qui vous plairont mais je pense que c’est un joueur qui a beaucoup de talent. Qui est humainement très respecté. Son culot ? Tous ceux qui ont réussi ont essayé ! Je pense qu’il ira loin."

"Il a un bel avenir devant lui, valide Sébastien Boboul, car c’est quelqu’un de travailleur qui se remet beaucoup en question, qui en pose énormément aussi, qui ne se croit pas arrivé. Et puis, c’est un joueur de chez nous (sourire)." Greffé à l’école du rugby du club à la caravelle dès l’âge de 5 ans, champion de France U16 de rugby à VII, champion de France universitaire, voilà désormais Nathan Bollengier dans la cour des grands. La longue convalescence de Rhule et la polyvalence des Favre et Nowell en l’absence des mondialistes lui ont offert l’opportunité de pointer le bout de son nez à l’aile. Mieux que ça, il est en train de s’y faire une place au soleil, à bientôt mi-saison.