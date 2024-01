Sanctionné par la Section spécialisée "Salary Cap" de la Commission de discipline et des règlements, Toulon, "dans un souci d’apaisement", ne fera pas appel de son amende de 70 000 euros.

La page du transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon est définitivement refermée. La commission de discipline spécialisée dans le salary cap de la LNR avait été saisie, en septembre dernier, pour étudier des éventuels manquements à la transparence et au respect du salary cap dans cette mutation. Le 26 décembre, les sanctions sont tombées. Le Stade toulousain, a écopé d'une amende de 50 000 euros assortie du sursis, "au titre du manquement à l’obligation générale de transparence et de coopération". Le RCT, lui, d'une amende de 70 000 euros pour le même motif. Les deux clubs possédaient sept jours pour faire appel.

Toulon conteste mais ne fait pas appel

Très vite, les Hauts-Garonnais ont indiqué ne pas vouloir faire appel de cette décision. Les Varois, eux, y ont réfléchi. Mais, ce mardi, le club a annoncé, via un communiqué, suivre le même chemin que les Toulousains. Tout d'abord, les Toulonnais ont rappelé se féliciter qu'aucun dépassement du salary cap ne leur soit reproché. Le club se sent "rétabli dans son bon droit". Mais le RCT conteste l'amende reçue. Il estime avoir "toujours coopéré" avec le Salary Cap Manager ainsi qu'avec la LNR et "conteste toute absence de transparence".

"Cependant, dans un souci d’apaisement, le RCT renonce à faire appel devant la Commission d’Appel de la FFR et s’acquittera de l’amende", poursuit et achève Toulon. Affaire classée, donc.