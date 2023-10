La commission de discipline spécialisée dans le salary cap a été saisie en septembre dernier pour étudier des manquements éventuels dans le transfert de Cheslin Kolbe, entre Toulouse et Toulon. En août 2021, l'ailier sud-africain avait rejoint le RCT au terme d'un montage financier entre les deux clubs.

Toulouse et Toulon vont-ils recevoir une note salée ? La commission de discipline spécialisée dans le salary cap de la LNR a été saisie en septembre dernier pour étudier le transfert de Cheslin Kolbe, entre le Stade toulousain et le RCT, informe L'Équipe. La cause ? Des manquements à la transparence et au respect du salary cap dans le dossier. Didier Lacroix et Bernard Lemaître seront auditionnés lundi 9 octobre pour éclaircir l'une des mutations les plus spectaculaires de ces dernières années. Ensuite, la commission aura 45 jours pour trancher cette affaire qui pourrait impliquer de fortes amendes pour les deux clubs.

Lemaître a réagi

En août 2021, les deux clubs rouge et noir avaient conclu un accord financier pour finaliser le transfert du champion du monde vers le Var. À l'époque, Kolbe souhaitait une importante revalorisation salariale au Stade toulousain, demande qui lui a été refusée. Intéressé par l'ailier supersonique, le RCT a donc indemnisé le club haut-garonnais (1,8 million d'euros) pour s'offrir le Springbok.

1,2 million en guise d'indemnité et 600 000 euros transmis au Stade toulousain afin que le club puisse rétrocéder cette somme à Kolbe, pour finaliser son indemnité de départ. Interrogé à ce sujet, Bernard Lemaître assure avoir respecté toutes les règles. "Nous allons à nouveau démontrer que cette opération s'est faite en parfaite conformité avec les règlements de la LNR et informations préalables du salary cap manager". Didier Lacroix n'a lui pas encore réagi.