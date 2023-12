Sanctionné par la Section spécialisée "Salary Cap" de la Commission de discipline et des règlements, le RC Toulon a réagi ce mercredi dans un communiqué. Le club varois "prend acte" des décisions et "se réserve le droit de faire appel".

Pour des manquements dans le transfert de Cheslin Kolbe en août 2021, la Section spécialisée "Salary Cap" de la Commission de discipline et des règlements a décidé de sanctionner le Stade toulousain et le Rugby club toulonnais d'une amende. Pour le club champion de France en titre, le Salary Cap a décidé d'une amende de 50 000 euros assortie du sursis au titre "du manquement à l'obligation générale de transparence et de coopération."

Toulon et Toulouse ont une semaine pour faire appel

La sanction est plus sévère pour le RCT, qui se voit sanctionner d'une amende de 70 000 euros pour le même motif que le Stade toulousain. Ce mercredi, le club a officiellement réagi dans un communiqué de presse. Le RCT "prend acte des décisions de la section spécialisée "Salary Cap" de la Commission de discipline et des règlements de la Ligue Nationale de Rugby", et "se félicite qu’aucun des griefs qui lui étaient adressés, liés au dépassement du Salary Cap, n’ait été retenu par la commission."

Pour rappel, l'ailier Cheslin Kolbe avait été recruté par Toulon à l'été 2021. Encore sous contrat avec Toulouse, Toulon avait déboursé 1,8 million d'euros d'indemnisation pour attirer la star sud-africaine. Les deux clubs ont sept jours pour faire appel de la décision du Salary Cap. "En ce qui concerne la sanction infligée au titre du manquement à l’obligation de transparence et de coopération, le RCT se réserve le droit de faire appel de cette amende devant la commission d’appel de la FFR dans le délai imparti", conclut le communiqué.