Quatrième nation mondiale la saison passée, France 7 entend poursuivre sa montée en puissance pour aller chercher une première médaille olympique à Paris, fin juillet. Dans cette quête, la sélection devrait pouvoir compter sur antoine dupont. Déterminant ?

2023 a été l’année de toutes les promesses pour France 7, 2024 doit être celle de l’avènement pour la sélection tricolore. Entre la quatrième place obtenue au classement final du circuit mondial et l’annonce de l’arrivée d’Antoine Dupont, Jérôme Daret pouvait difficilement espérer meilleure préparation aux jeux Olympiques de Paris. À sept mois de l’événement, la sélection tricolore peut plus que jamais nourrir de légitimes espoirs de médaille : « L’équipe de France à VII est désormais présente au top niveau », avait affirmé le technicien l’année passée. « C’est certainement la meilleure saison de l’équipe de France », avait de son côté souligné Joachim Trouabal.

Une étape à gagner en guise de déclic ?

Trois ans après avoir assisté à la grandmesse depuis leur canapé, les Bleus du VII seront de sérieux prétendants au Graal ultime sur leurs terres, neuf mois après leurs homologues du XV. Au Stade de France, ils devront s’appuyer sur le soutien de leurs supporters et maîtriser le supplément de pression d’une compétition qui sera d’autant plus suivie qu’elle débutera (24 juillet) avant la cérémonie d’ouverture (26 juillet) pour se conclure le lendemain. Afin d’atteindre l’objectif d’une vie, ils miseront sur une savante alchimie de cadres rompus à la discipline (Laugel, Riva, Parez-Edo) et de flèches bien affûtées (Grandidier, Trouabal, Sepho) auquel va évidemment s’ajouter Antoine Dupont qui, s’il ne pourra pas traverser le terrain sur chaque action, a tous les traits du facteur X ultime. Aucun autre quinziste au monde ne peut se targuer d’être aussi complet et apte physiquement pour relever ce défi et porter la France du rugby au sommet, moins d’un an après un premier rendez-vous planétaire manqué à la maison.

Les semaines à venir seront capitales pour l’entraîneur national et ses protégés : elles doivent permettre aux Bleus d’intégrer Antoine Dupont au sein de leur collectif et à l’équipe de reprendre confiance après une entame de saison frustrante. « C’est un bilan mitigé : en termes de résultats, on espérait mieux mais dans le contenu, il y a des choses intéressantes parce que nous sommes en train de faire évoluer notre jeu », avait résumé le Landais mi-décembre. Neuvièmes à Dubaï puis huitièmes au Cap avec une cruelle élimination face aux Fidji en quarts, Jonathan Laugel et ses partenaires savent qu’il leur faudra être à leur meilleur niveau pour dominer une concurrence très homogène, emmenée par l’Argentine, l’Afrique du Sud (non qualifiée à ce jour), la Nouvelle-Zélande ou encore les Fidji.

La prochaine étape mènera les Bleus à Perth en Australie, du 26 au 28 janvier, avant la tournée nordaméricaine qui verra le capitaine du XV de France entrer en action. D’ici les JO, il reste six opportunités pour atteindre un des défis majeurs fixés par Jérôme Daret. « Nous voulons remporter une étape avant les jeux Olympiques », avait-il clamé dans ces colonnes, au printemps dernier. Si les médailles d’argent et de bronze ont garni le palmarès national ces dernières années, avec notamment quatre podiums la saison dernière, l’or manque encore et toujours à l’appel. Mais cette année, différente à plus d’un titre, pourrait bien exaucer tous les vœux de Jérôme Daret, y compris les plus fous.