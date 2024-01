Tête d’affiche du rugby français, le capitaine des Bleus a choisi de se lancer dans l’aventure septiste pour aller décrocher une médaille olympique. avec l’aide de son club et de la FFR, il va en tout cas s’en donner les moyens.

Quand un journaliste, en toute fin de la conférence de presse d’après-match à la Rochelle samedi, lui a demandé quand Antoine Dupont allait rejoindre le groupe de France VII, le manager du Stade toulousain Ugo Mola a répondu avec un large sourire : "Quand il veut. Vous savez bien que c’est Antoine Dupont qui décide de tout." C’était évidemment une boutade et tout a été savamment planifié concernant l’intégration du capitaine du XV de France avec les hommes de Jérôme Daret. D’abord parce que le rêve olympique de l’intéressé n’a absolument rien d’une lubie ou d’un caprice. Le demi de mêlée y pense depuis très longtemps et le sujet avait déjà été abordé avec ses dirigeants et son staff en club au moment où les deux parties avaient entamé les négociations autour de la prolongation du joueur (jusqu’en 2027) voilà près de trois ans.

En stage à marcoussis cette semaine

Dès lors, le Stade toulousain a essayé de tout mettre en œuvre pour le placer dans les meilleures conditions et la Fédération, consciente de l’aubaine de compter sur un tel phénomène pour des JO à domicile (sur les plans sportif, populaire et médiatique), a choisi également d’accompagner le Haut-Pyrénéen dans sa démarche. L’idée ? Ne pas le voir débarquer au dernier moment au sein d’un effectif déjà rodé, ce que Dupont aurait de toute manière refusé. Par respect pour les garçons en place évidemment mais aussi pour le laisser se fondre dans le collectif en place.

Alors, chacun a dû faire des concessions : Toulouse va libérer le joueur à plusieurs reprises pour lui offrir des "journées d’intégration" (il va par exemple en passer une cette semaine avec le groupe à Marcoussis) et lui permettre de participer à des stages ou tournois du circuit à VII (au moins ceux de Vancouver fin février et de Los Angeles début mars), quand le XV de France devra se passer de son joyau pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Les choses ont ainsi été posées par écrit. "On crée des conditions exceptionnelles pour un joueur exceptionnel", a notamment commenté le président toulousain Didier Lacroix. Avec l’ambition d’apporter à France VII un renfort de poids, capable de faire basculer ce groupe dans une autre dimension. "Son arrivée, c’est du pur bonheur, avait commenté Daret dans ces colonnes. Il envoie un signal à nos joueurs. Ce n’est pas rien en termes de reconnaissance." Et Antoine Dupont, en compétiteur hors pair, veut mettre toutes les chances de son côté pour relever ce défi qui ressemble à celui d’une vie.

Une préparation spécifique

Un objectif qui lui permet de se projeter à moyen terme et l’a forcément aidé à surmonter la douleur de l’échec des Bleus en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Même si la pression sera encore grande sur ses épaules. Dupont, qui a déjà brillé dans sa jeunesse à VII et dont personne ne doute de sa capacité d’adaptation au vu de ses incroyables aptitudes physiques ou techniques, sait que ses performances seront épiées et que sa seule présence va apporter une lumière inédite sur cette équipe. Mais il entend bien être prêt pour aller décrocher une médaille. Une aventure qui a déjà démarré pour lui, qui se prépare spécifiquement en parallèle de ses rendez-vous avec le Stade toulousain et dont le corps est en train d’évoluer pour répondre aux exigences de la discipline. Tout semble réuni pour que l’histoire soit belle…