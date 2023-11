Antoine Dupont a avoué qu'en plus du prestige de disputer les Jeux olympiques, une compétition qui le fait rêver depuis tout jeune, le défi de se lancer dans une nouvelle discipline, avec le rugby à sept, l'avait motivé.

Dans un entretien avec Thierry Henry accordé à Bros, Antoine Dupont a, évidemment, été interrogé sur sa future nouvelle aventure avec l'équipe de France de rugby à sept, qu'il débutera en janvier 2024. Un choix qui a pu surprendre, le rugby n'étant pas un sport avec une grande histoire olympique. "Le fait que ça soit à Paris, ça rajoute un plus mais, nous, avec le rugby, on n'a pas la culture JO, a avoué le Toulousain. La première fois, c'était en 2016. En 2021, les Français ne se sont pas qualifiés. Là, c'est l'occasion que je n'aurais sûrement pas une autre fois dans ma vie de pouvoir essayer d'y participer."

Les JO, des souvenirs de jeunesse

Antoine Dupont l'a concédé, le fait de participer à cette mythique compétition que sont les Jeux olympiques a fortement influencé sa décision. Pour lui, les JO, ce sont des souvenirs, plus jeune, d'olympiades devant sa télé. "Ça reste un évènement incroyable, a-t-il prolongé. On a tous des souvenirs où on regarde les finales de 100m, les finales de natation, parce que l'on a eu des Français qui ont gagné. On a tous eu des souvenirs de Jeux olympiques qui nous ont marqués. Se dire que toi tu peux y participer, avec ton sport, à cette compétition ultime..."

Avec le Stade toulousain, club qu'il a rejoint en 2017, Antoine Dupont a gagné plusieurs fois le Top 14, a gagné la Champions Cup... De même qu'avec le XV de France, il a réalisé le grand chelem en 2022. Alors, l'ancien joueur de Castres l'a confessé : il avait aussi envie d'un nouveau défi. En plus d'une nouvelle compétition que sont les Jeux olympiques, il se mettra pleinement dans une autre discipline qu'est le rugby à sept. "C'est aussi le côté challenge qui me plaisait parce que, au final, je vais me mettre en danger puisque je vais changer de discipline, travailler avec des mecs qui font ça depuis des années alors que je n'y ai pas joué depuis longtemps. C'est ça, aussi, qui me plaisait : me mettre en danger avec une nouvelle expérience avec un objectif immense au bout mais qui peut être tellement beau ! Je me suis dit que je devais au moins essayer de mettre les choses en places pour me donner les moyens d'y participer." Antoine Dupont croisera peut-être au village olympique Thierry Henry. L'ancien attaquant sera l'entraîneur de l'équipe de France de football. Ils caressent les mêmes rêves de médaille d'or à Paris !