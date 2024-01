De nombreux noms connus sont actuellement dévoilés parmi les futurs porteurs de la flamme olympique, lors de son parcours en France. Parmi lesquels, des personnes bien connues du monde du rugby. Tour d'horizon.

Les jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands. À bientôt six mois de la cérémonie d'ouverture, qui se déroulera le vendredi 26 juillet sur les quais de Seine, l'organisation dévoile les premiers noms des personnalités et anonymes qui auront l'honneur de porter la flamme tout au long de son parcours relais. Un périple long de 68 jours et des milliers de kilomètres, sur le sol de la métropole et sur les océans. Et parmi les 11000 porteurs, on trouve plusieurs personnalités du monde du rugby.

Toulouse bien représenté

La plus emblématique d'entre elles se nomme certainement Anthony Jelonch. Le troisième ligne du Stade toulousain et du XV de France, qui s'est gravement blessé à un genou ce dimanche face à Bath, comptait effectivement parmi les porteurs. Un relais qu'il devrait pouvoir assumer malgré ce contretemps sérieux.

Autre toulousain, à la retraite celui-ci : l'ancien arrière international français Maxmime Médard, comme il l'a annoncé sur son compte X.

L'Honneur de Porter la Flamme Olympique \ud83d\udd25



C'est avec un mélange de fierté, d'excitation et d'humilité que je vous annonce ma sélection en tant que Porteur de la Flamme Olympique par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées.

Dans le podcast "Au cœur de la flamme", il avait confié sa joie d'être retenu pour défiler sur ses terres : "C'est une fierté. Cela récompense toute ma carrière de joueur de haut niveau, mais aussi mes valeurs. J'espère que je ne vais pas trébucher avec la flamme olympique (rires), mais je suis fier de représenter l'Occitanie".

Enfin, pour compléter le tableau côté toulousain, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil Jonathan Hivernat sera également de la fête. Une discipline où les Bleus figurent parmi les chances tricolores de médaille.

Les filles aussi à l'honneur

À ce sujet, le rugby féminin n'est pas en reste. Deux anciennes internationales françaises de renom prendront également leur relais olympique. il s'agit de l'ancienne troisième ligne des Bleues et de Paris Coumba Diallo (51 sélections) et de l'ancienne deuxième ligne bretonne Lenaig Corson (35 sélections). "Pour moi ce n'était qu'à la télé ! Très honorée de voir figurer mon nom pour porter cette flamme olympique", a commenté Diallo sur ses réseaux sociaux.

Pour moi c’était que a la télé \ud83d\udcad

Très honorée de voir figurer mon nom pour porter cette flamme olympique 🔥#Paris2024 #jeuxolympiques

Deux autres personnalités du rugby ont déjà annoncé leur participation. Il s'agit de l'ancien deuxième ligne du XV de France Julien Pierre (27 sélections), qui se distingue depuis l'arrêt de sa carrière par ses actions sur le front de l'écologie et créateur du label "Fair play for planet", qui pousse les événements et clubs sportifs (professionnels ou non) à œuvrer en faveur de l'environnement.

Mathias Dantin, le joli symbole

Enfin, le jeune Pyrénéen Mathias Dantin, gravement blessé du rugby, figurera parmi les relayeurs. À ce sujet, il confie ce lundi 22 janvier dans les colonnes de Midi Olympique. "Porter la flamme, pour moi, c’est forcément beaucoup d’émotions. C’est quelque chose d’assez incroyable de pouvoir participer à cette immense chaîne humaine. J’ai vraiment hâte d’y être pour vivre l’expérience et pour montrer que malgré les difficultés il est toujours possible de réaliser de grandes choses. Comme je dis, ce n’est pas parce que je ne marche pas que je n’avance plus. [...] Pour le moment, je n’ai eu qu’un bref contact avec l’organisation du relais de la flamme. Je ne sais pas trop en quoi va consister mon relais. J’ai bon espoir que cela se fasse autour de Bagnères-de-Bigorre, la ville qui m’a toujours soutenu."