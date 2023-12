Oyonnax a disposé de la Section paloise ce vendredi (34-13) dans une rencontre contrôlée par Domingo Miotti. L'ouvreur, par son jeu au pied, a fait vivre un enfer à l'arrière-garde paloise.

Les Tops

Domingo Miotti

L'ouvreur argentin a fait ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette partie : de très beaux coups de pied. Sous la pluie du Haut-Bugey, Miotti a arrosé l'arrière-garde paloise et notamment Théo Attissogbe avec des chandelles toutes aussi bien tapées les unes que les autres. Les Palois n'ont jamais su s'y faire. Aussi, sa longueur au pied fut précieuse lors des "pénaltouches" et lorsqu'il a fallu trouver des "50-22". Brillant, Miotti a en plus été propre face aux perches. Il a dicté le match.

Sam Whitelock

Pour sa première en Top 14, la légende néo-zélandaise a déraillé dans le froid d'Oyonnax. En début de match, il s'est fait remarquer par son activité balle en main et ses charges qui ont fait avancer son équipe. Défensivement, il a été dans le rythme en ralentissant plusieurs rucks et en grattant un ballon important à cinq mètres de son en-but. Il a tout de même baissé de régime avant de sortir plutôt tôt dans la partie. De bons débuts pour Whitelock et une belle promesse pour la Section paloise.

Pedro Bettencourt

Si nous soulignions justement les bonnes chandelles de Miotti, il faut aussi reconnaître le gros travail de ses deux centres, Théo Millet et Pedro Bettencourt. Ces derniers ont chassé les réceptionneurs adverses et ne leur ont laissé aucune chance. Le Portugais plus particulièrement a sorti une partition de très haut niveau. Défensivement clinique donc, il a aussi été dans le bon tempo offensivement, créant plusieurs décalages. Sur l'essai d'Ikpéfan, il remonte tout le terrain pour offrir l'essai à son ailier. Symbole d'un Oyonnax qui a joué juste. Il a franchi par deux fois la défense, cassé trois plaquages, tout en réussissant ses six tentatives.

Les Flops

Theo Attissogbe

Son talent a été largement vanté (à juste titre) en ce début de saison. Mais ce vendredi soir, Theo Attissogbe n'était pas dans son assiette. Quelle maladresse ! Placé à l'arrière, il s'est fait tester toute la partie par les jeux au pied haut de Domingo Miotti mais a trop souvent relâché les ballons. À l'image du second rideau palois, il n'a pas su permettre aux siens de conserver la gonfle et de se dégager. Il est aussi pénalisé une fois. Sur ce genre de match, peut-être a-t-il manqué de calme.

Top 14 - Théo Attissogbe a été en difficulté face à Oyonnax Icon Sport - Icon Sport

Tumua Manu

De retour de blessure, le centre palois a multiplié les maladresses dans cette partie. Alors qu'il était très attendu dans le jeu frontal, le Samoan a laissé échapper plusieurs ballons intéressants, dont un tout proche de l'en-but adverse en première période. Il se fait aussi arracher une munition à dix mètres de la terre promise dans le second acte. Il a été pénalisé deux fois dont une pour un plaquage haut. Invisible en deuxième partie de match, il a souffert de la comparaison avec ses vis-à-vis. Il est pris par deux fois sur l'essai d'Ikpefan

Hugo Fabrègue

Si nous devions résumer le match d'Hugo Fabrègue, nous parlerions d'indiscipline. D'entrée de partie, nous avons senti que le deuxième ligne allait souvent se chamailler avec ses adversaires, comme il l'a fait avec Sam Whitelock. Le problème, c'est que cet énervement l'a conduit à faire des fautes : plusieurs au sol et une au plaquage. Sur cette dernière, il s'en est (très) bien tiré avec un carton jaune, alors que son épaule avait clairement heurté la tête de Dan Robson. Son absence a ensuite cruellement handicapé les siens sur une mêlée à cinq mètres de leur ligne qui amena l'essai de Gorgadze.