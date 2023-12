L'arrière vétéran du Castres olympique, Julien Dumora, analyse avec lucidité ce qui a manqué au CO pour s'imposer à Montpellier avant de se projeter sur la réception de Perpignan qui doit être une belle fête pour finir l'année.

Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe avant le dernier match de l'année civile face à l'Usap ?

On a toujours cette défaite à zéro point face à Montpellier en travers de la gorge. Le déroulement du match nous frustre. On a donné trop de points gratuits aux Montpelliérains. On l'a très bien vu lors du retour vidéo, on a marqué de très beaux essais et on a produit du bon rugby offensivement mais l'équipe a perdu trop d'énergie à courir après le score car nous avons donné trop de points faciles aux Montpelliérains en début de match. Au bout du bout le retard était trop important à combler.

Que savez-vous de cette équipe de l'Usap qui se présentera dimanche à Pierre-Fabre ?

C'est un match à prendre très au sérieux. Perpignan est une équipe en forme, qui sort d'une belle victoire face à Bayonne et qui a retrouvé de la confiance. A nous de demeurer sérieux et de faire les choses dans l'ordre.

Au soir de l'année civile, le bilan de l'équipe en Top 14 est plutôt positif.

A date, oui ; il est plutôt positif. Mais attention, une défaite dimanche contre l'Usap pourrait le ternir sérieusement ! Pour l'heure, nous sommes bien dans les clous. L'équipe est dans le top 6, a tout gagné à domicile et glané un succès à l'extérieur sur la pelouse de La Rochelle. Cela nous permet d'être parmi les qualifiables au moment du dernier match de l'année, c'est bien mais encore une fois il faudra faire les comptes dimanche après le match.

L'objectif est toujours de figurer dans le top 6 à la fin de la phase régulière ?

Oui mais si on veut vraiment se qualifier, gagner à la maison ne suffira pas. On le voit dans ce Top 14 toujours plus concurrentiel, il faut aussi prendre des points à l'extérieur. Pour le moment, nous avons gagné à Deflandre mais nous avons aussi été très inconstants en perdant au Stade français, à Toulon ou à Montpellier sur des scores lourds. En 2024, il nous faudra mieux voyager.