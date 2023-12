INFO MIDOL. Les managers et dirigeants des principaux clubs pourvoyeurs d’internationaux ont programmé une réunion, ce jeudi soir, pour évoquer la convention entre la FFR et la LNR. Des désaccords ont été source de tension.

Les projecteurs de la coupe du Monde sont bien éteints, et les affaires quotidiennes ont repris dans les coulisses. Depuis le début du mois de décembre, les réunions vont bon train entre les deux instances, avec notamment comme sujet principal la mise à disposition de 42 joueurs pour les regroupements de Fabien Galthié. Un privilège que le sélectionneur aimerait conserver.

Après la prise de position d’Ugo Mola, Pierre Mignoni, autre membre de la commission sportive, a livré son ressenti face à la presse. "Pour l’heure, il n’y a pas d’accords officiels. Je suis avec Ugo par rapport à ce qui l’a dit. Il a parlé également par rapport à son club. Je ne veux pas parler d’un point de vue individuel, car nous sommes sur un projet collectif. Mais, pour moi, on a tout fait pour l’équipe de France pendant quatre ans. Pendant quatre ans, on a donné beaucoup de choses à l’équipe de France. On pense que c’était normal. Aujourd’hui, on va continuer à donner à l’équipe de France, mais on ne peut pas affaiblir nos clubs."

Une proposition concernant la gestion des internationaux a irrité les managers

Selon certains acteurs contactés, les parties prenantes visaient un accord "avant la fin de l’année". Pour tenir ce planning, les négociations pressent et se tendent. Chaque bloc campe et défend ses positions. Selon nos indiscrétions, les managers et dirigeants de clubs ont pris rendez-vous, ce jeudi à 18 heures, pour faire le point et clarifier leurs aspirations dans la phase finale du dossier.

Dans les discussions entre la FFR et la LNR, une proposition concernant la gestion des internationaux et des plages de repos a causé le courroux de Pierre Mignoni et Ugo Mola. « On gère nos internationaux comme on le peut, on le fait du mieux possible, a appuyé le manager varois. On n’a pas besoin de Pierre, de Paul ou de Jacques pour gérer ça. On nous a fait une proposition (pour gérer les internationaux, NDLR), ce n’était pas acceptable. Point barre ! »

À la fin de son propos, l’ex-manager du LOU a appelé tout le monde à "ne pas faire n’importe quoi". « On est prêt à autant donner, mais on ne peut pas plus donner. C’est plutôt ça. Nous n’avons pas dit qu’on allait donner beaucoup moins. On ne va pas donner beaucoup plus non plus. À un moment donné, on a un club, une saison à gérer avec un Top 14 et une coupe d’Europe. C’est juste infernal ! »