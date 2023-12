INFO MIDI OLYMPIQUE. S’il ne devrait pas participer au prochain Tournoi des 6 Nations pour se concentrer sur son intégration avec France 7, Antoine Dupont ne fera pas de pige au Japon et sera présent pour l’édition 2025.

Comme chacun le sait, Antoine Dupont devrait faire une croix sur le prochain Tournoi des 6 Nations pour se concentrer sur son intégration avec l’équipe de France à VII, lui qui est amené à disputer les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les hommes de Jérôme Daret. La FFR a officialisé mi-novembre l’incorporation du capitaine des Bleus au groupe de septistes tricolores, qui visera une médaille fin juillet. Mais les discussions entre les différentes parties avaient débuté depuis longtemps pour placer l'intéressé dans les meilleures conditions. Ainsi, son club du Stade toulousain, qui avait anticipé cette possibilité lors de la prolongation de contrat du joueur en décembre 2021 (jusqu’en 2027) a tout mis en œuvre pour aménager le programme du demi de mêlée.

Les accords ont été signés pour permettre à Dupont de prendre part à deux tournois du circuit Sevens, à Vancouver (23-25 février) et à Los Angeles (2-3 mars), en respectant l'intérêt du joueur et celui collectif. Voilà pourquoi il sera libéré fin janvier pour aller préparer ces échéances et s’habituer aux spécificités de cette nouvelle discipline. Voilà donc aussi pourquoi il ne sera pas avec le XV de France pour le Tournoi. C’est en tout cas ce qui avait été signifié à Fabien Galthié et son staff en amont. Les choses pourraient-elles évoluer au cours d’une compétition qui va démarrer par un explosif France-Irlande ? A priori, non.

Lacroix a évoqué un temps de "récupération"

Et pour la suite, alors ? Si Dupont devrait être remis à disposition de France 7 pour un autre stage avant la fin de saison et s’il devrait bénéficier de périodes de repos (comme c’est le cas cette semaine), le Haut-Pyrénéen sera bien avec le Stade toulousain pour les futures échéances majuscules du club (notamment les phases finales de Champions Cup et de Top 14 en cas que qualification). Enfin, une plage de récupération après les JO le concernant - il faut rappeler qu'il a effectué la préparation du Mondial 2023 l'été dernier puis la compétition - a été évoquée récemment par son président Didier Lacroix : "S’il est rincé et qu’il a l’impression de ne pas avoir coupé depuis un moment, il faudra qu’on se pose la question de sa récupération. […] Pour l’instant, c’est une discussion commune que nous avons."

En début de semaine, le bruit d’une pige au Japon la saison prochaine s’est répandue, ce qui l’aurait de facto privé d'un deuxième Tournoi des 6 Nations d'affilée. Selon nos informations, cette piste n’est pas d’actualité et, même si Dupont venait à prendre quelques semaines ou mois de repos, il sera toujours Toulousain lors de l’exercice à venir et s’est bien engagé à disputer le Tournoi 2025 avec les Tricolores.