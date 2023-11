Concentré sur sa mission des Jeux olympiques avec France 7, Antoine Dupont ne disputera pas le Tournoi des 6 Nations 2024. Une absence majeure qui entraîne la question d'un remplaçant. Petit tour d'horizon.

Baptiste Serin

Le demi de mêlée de Toulon n'est plus le petit jeune que beaucoup disaient plein de talent et d'insouciance. Il est désormais un taulier et une valeur très sûre du Top 14. Peut-être le meilleur demi de mêlée du championnat l'année dernière, il continue à être le patron du RCT cette saison, gratifiant les supporters de quelques prestations de très haut-niveau. C'est simple, le gamin de Parentis-en-Born fait gagner des matchs à son équipe.

Tandis que Serin a permis aux siens d'obtenir une victoire de prestige sur la pelouse à Clermont, Dupont ne s'est pas montré sous son meilleur jour. Vincent, lui, est passé à côté de son match… Les performances des tricolores ! \u2b06\ufe0f\u2b07\ufe0f\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7https://t.co/7R4tlj8Ky6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 20, 2023

Son apport est tel que cet été, alors qu'il n'était plus apparu en sélection depuis plus de deux ans, il a été appelé par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde 2023. S'il n'a finalement pas été retenu dans le groupe final, l'ancien Bordelo-Béglais a joué deux bouts de match face à l'Écosse et les Fidji. Au vu de son profil et de son expérience, nous pouvons imaginer qu'il est le plus à même de débuter les rencontres avec le XV de France, pourquoi pas lors du prochain Tournoi ?

Maxime Lucu

Il était le remplaçant désigné d'Antoine Dupont lors de la Coupe du monde. Maxime Lucu peut-il devenir le titulaire du XV de France lors du Tournoi 2024 avec l'absence d'Antoine Dupont ? Le Bordelo-Béglais a pour lui son expérience, puisqu'il fait pleinement partie du projet global de Fabien Galthié. Il est aussi très performant avec l'Union Bordeaux-Bègles, dans un profil de jeu très basé sur l'occupation et le gagne-terrain.

Invité de la Troisième Mi-tempsl, Ximun Lucu confiait qu'au début à l'UBB, Christophe Urios ne voulait pas trop de son frère. D'indésirable à titulaire, il raconte le chemin parcouru par Maxime Lucu. pic.twitter.com/ISw9pi4AHH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 9, 2023

Seulement, Lucu aura 34 ans lors du prochain mondial en Australie. Alors qu'il est difficile d'assurer que l'ancien Biarrot aura toujours le niveau international dans quatre ans, la question est de savoir si, pour le Tournoi 2024, Galthié souhaite une équipe capable de s'imposer rapidement ou s'il veut - à la manière de ce qu'il a fait en 2020 - une équipe qui se prépare pour la Coupe du monde 2027.

Baptiste Couilloud

Dans la hiérarchie des demis de mêlée, Baptiste Couilloud a longtemps lutté avec Maxime Lucu pour la place de numéro 2. Mais alors que le Bordelo-Béglais fut préféré au Lyonnais lors de la Coupe du monde, l'absence de Dupont lors du prochain Tournoi pourrait redistribuer les cartes. Souvent Décisif, Couilloud est un joueur au profil sensiblement différent de Lucu.

La FFR a annoncé la présence d'Antoine Dupont dans un groupe de joueurs qui préparera les Jeux Olympiques 2024. Son intégration en équipe de France de rugby à 7 se fera en janvier.



Toutes les infos > https://t.co/y1a7cnsevF pic.twitter.com/UZMP1NKar4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 15, 2023

Plus entreprenant ballon en main, il aime se faire la malle au bord des rucks pour faire des différences. Ses performances sous le maillot lyonnais ne sont bien sûr pas négligeables, d'autant que Couilloud est dans la force de l'âge avec ses 26 printemps. Il aura à coup sûr quelque chose à jouer lors du prochain Tournoi.

Nolann Le Garrec

Souvent appelé lors des rassemblements du XV de France, Nolann Le Garrec est un prodige qui a comme seul défaut d'arriver dans une période où le poste de demi de mêlée est pourvu en équipe de France. Sur la feuille de match contre l'Italie lors du Tournoi 2023, il n'était pas entré sur le terrain au vu du scénario et n'a donc pas encore connu sa première sélection. Ancien capitaine des Bleuets, il s'affirme comme un joueur de grand talent au Racing 92.

\ud83d\udde3\ufe0f : "À Jean Bouin, Nolann Le Garrec a signé une performance de niveau international"https://t.co/5aQD2q1HSW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Précis au pied et face aux perches, Le Garrec est en fait un joueur très complet qui sait aussi bien gérer les matchs que les dynamiser. Le futur peut lui appartenir mais, encore une fois, la concurrence est rude...

Baptiste Jauneau

Le demi de mêlée clermontois est à l'arrêt, pas son potentiel. Blessé à la cheville et indisponible jusqu'à fin décembre a minima, le prodige clermontois est en avance sur tous les temps de passage. À vingt ans, Baptiste Jauneau détonne par son profil d'accélérateur et de teigne dans les rucks comme en défense.

Baptiste Jauneau est à nouveau victime d'une entorse à la cheville et sera indisponible six à huit semaines. Le demi de mêlée clermontois pourrait revenir le 23 décembre, sur la pelouse de Pau.https://t.co/kMpPoq9JaI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 14, 2023

Doté d'une immense marge de progression, le numéro 9 de l'ASM incarne l'avenir des Jaune et Bleu mais également du XV de France à moyen terme. Titulaire indiscutable lors de l'épopée des Bleuets champions du monde 2023, Baptiste Jauneau est certainement en retard par rapport à ses concurrents mais Fabien Galthié adore les profils "ovni"...