Alors que les négociations entre les clubs et la Fédération au sujet de la mise à disposition des internationaux sont en cours, Ugo Mola affirme vouloir défendre les clubs. Manager du plus gros pourvoyeur d'internationaux au XV de France, il constate que les joueurs sont pris entre deux eaux et révèle que plusieurs choses le gênent.

Ils étaient dix joueurs du Stade toulousain dans le groupe des 33 du XV de France lors de la Coupe du monde en début de saison. Sans compter Romain Ntamack, blessé lors de la préparation de ce Mondial, il est tout de même évident de constater que le club haut-garonnais est un énorme pourvoyeur d'internationaux pour les Bleus et cela a des répercussions sur la saison des Rouge et Noir. Alors que des négociations sont en cours entre la Fédération et les clubs concernant la mise à disposition des joueurs, le manager toulousain Ugo Mola a pris la parole chez nos confrères de l'Équipe. "La principale difficulté reste le niveau de fraîcheur, physique et mentale, de nos joueurs, lançait-il. Quand vous achetez un billet pour un match du PSG, vous êtes quasiment certain de voir jouer Kylian Mbappé. Au Stade Toulousain, entre les doublons et la gestion, vous n'êtes sûrs de rien ! Pour le match à La Rochelle (samedi, 21h05), vous aurez très peu de mondialistes !"

Si la volonté de Fabien Galthié lors de son premier mandat était d'appeler 42 joueurs pour chaque rassemblement des Bleus, d'autres possibilités sont évoquées lors des actuelles négociations. Mola se positionnait : "Nous sortons d'une période où, pendant quatre ans, tout ce qui a été demandé par le sélectionneur a été accordé. Les clubs ont joué le jeu à 100 %. L'équipe de France est l'une des nations qui a disposé le plus de ses joueurs. [...] Je défendrai le Top 14, un championnat de plus en plus compétitif, que tous les joueurs ont envie de jouer. Le souci principal est le suivant : cinq clubs représentent 85 voire 90 % de la fameuse liste des 42. Si vous réduisez le nombre à 34 joueurs, ce seront toujours les mêmes clubs avec un pourcentage sans doute plus élevé. La répartition n'est pas uniforme, les clubs impactés en souffrent".

"C'est difficile d'entendre qu'on doit encore donner... En la fermant en plus !"

Évidemment l'impact de l'échec que fut la Coupe du monde 2023 pour les Bleus peut changer certaines choses. Si les hommes de Fabien Galthié s'étaient imposés, le sélectionneur aurait forcément une énorme légitimité sur sa façon de fonctionner. Sauf que comme ils se sont inclinés en quart de finale (comme en 2015 et 2019), les clubs peuvent avoir plus de difficultés à accepter de faire des concessions. "Après un échec, il faut trouver des coupables, posait Mola. Il a d'abord été question d'arbitrage... Puis c'est passé au temps de jeu... Quand j'entends Jean-Marc Lhermet (vice-président de la FFR) dire qu'il y a une vingtaine de commissions à World Rugby dans lesquelles la FFR est absente, ça m'interpelle. Le Tournoi arrive, il va dicter l'état d'esprit des années à suivre. Le staff veut adapter la convention pour être plus performant. Mais nous avons envie de répondre : "Si la formule des 42 devait nous permettre d'être champions du monde, continuons !" Évidemment qu'il faut s'adapter. Mais c'est difficile d'entendre qu'on doit encore donner... En la fermant en plus !

Impliqué dans les négociations, Mola veut donc faire entendre sa voix et surtout favoriser la santé de joueurs parfois tiraillés par la situation, notamment avec les doublons. Il concluait : "C'est difficile car les joueurs sont pris entre deux feux. Pour ne rien cacher, il y a eu des discours très culpabilisants... Notamment concernant Antoine Dupont."