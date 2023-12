Le président du Stade toulousain Didier Lacroix a évoqué une possible "régénération" d'Antoine Dupont après sa potentielle participation aux Jeux olympiques. En cas de coupure, la pause pourrait être d'une durée "deux ou trois mois", même si rien n'est encore acté.

Après la coupure d'Alldritt post-Mondial, vers un break de Dupont post-JO ? Si rien n'est encore officiel, toujours est-il que l'hypothèse d'une pause pour le Haut-Pyrénéen commence à être évoquée. Après les Jeux olympiques en France (26 juillet / 11 août) auxquels Dupont aimerait participer avec l'équipe de Sevens, le besoin de "régénération" du demi de mêlée (27 ans) est une des pistes de réflexion de la maison rouge et noire. C'est en tout cas ce qu'a laissé transpirer le président du Stade toulousain Didier Lacroix, ce jeudi matin. "C'est possible. S’il est rincé le gamin et qu'il a l'impression de pas avoir coupé depuis un moment, il faudra qu'on se pose la question de sa récupération. Et sa récupération elle implique tout le monde. La FFR qui l'utilise comme joueur de VII et de XV mais aussi le Stade toulousain qui aura repris ses compétitions. Antoine est un cas très particulier mais le monde n'attend pas après lui. Alors comment on adapte des règlements ?"

A lire aussi : Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse) : "Cette compétition nous a fait du bien après un début de saison compliqué"

En faisant référence aux jokers Coupe du monde, le président Lacroix a ironisé sur le fait qu'il n'existe pas de joker spécial Antoine Dupont. Alors ? "Quand l'ensemble du système va permettre à Antoine de couper pendant 2 ou 3 mois, qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas pour l'instant, c'est une discussion commune que nous avons", a détaillé le dirigeant. Antoine Dupont avait profité de quelques jours de vacances à Bali au début du mois de novembre. Depuis la Coupe du monde, l'enfant de Castelnau-Magnoac a disputé 377 minutes au total en Top 14 et Champions Cup.

"À situation exceptionnelle pour joueur exceptionnel"

Pour que l'homme aux 52 sélections sous le maillot bleu puisse réaliser son rêve de jouer l'une des plus prestigieuses compétitions sportives dans son pays, plusieurs pistes de réflexions, de discussions entre les parties ont eu lieu."Nous avons eu des discussions pour qu'il ait des périodes de préparation de rugby à 7. Ce temps de jeu se fait sur les périodes de l'équipe de France, donc il a eu un choix à faire entre le XV et le 7. De notre côté, si nous sommes éliminés en Champions Cup par exemple, il pourrait avoir des temps de préparation supplémentaires. Et en fonction de tout cela, il pourra postuler pour les JO. L'essentiel pour le boss du Stade toulousain est que son joueur puisse faire les choses dans l'ordre. Bien entendu, le raccourci que l'on peut faire c'est "comment Antoine Dupont peut-il être en échec pour jouer à 7 ?" Personne n'a envie d'en douter. Pour différentes raisons, il pourrait ne pas y être à l'aise ou autre. D'abord je joue à 7, je fais un certain nombre d'entraînements, de période de formations et de tournois pour jouer à balles réelles et en fonction de cela, si je peux avoir l'opportunité je serai sélectionné. Et je trouve qu'il prend les choses dans le bon ordre."

A lire aussi : XV de France - Antoine Dupont élu "meilleur sportif de l'année 2023" devant Kylian Mbappé et Teddy Riner

La présence de Dupont dans la compétition aux cinq anneaux est aussi due à une certaine flexibilité du champion de France 2023. "Peut-être que le club, Ugo Mola, le reste de l'équipe, à situation exceptionnelle pour joueur exceptionnel se posent des questions exceptionnelles. On crée des conditions particulières pour un joueur particulier. [...] Si Antoine a re-signé au Stade toulousain, c'est peut-être aussi parce qu'il a la liberté au sein de son bail de discuter de ce genre d'aménagement. Je crois que c'est une chose intelligente de sa part."