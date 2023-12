Réuni pour la première fois mercredi autour du sélectionneur Fabien Galthié, le comité de pilotage FFR-LNR a jeté les bases d’une nouvelle mise à disposition des joueurs internationaux. Comme il fallait s'y attendre, les rassemblements pourraient être limités à 34 joueurs dès le début du prochain Tournoi des 6 Nations.

C’est ce mercredi que Fabien Galthié et les neuf autres membres du comité de pilotage FFR-LNR se sont entretenus pour la première fois, en visioconférence, sur les éventuels aménagements à apporter à l’actuelle convention qui régit la mise à disposition des internationaux de l’équipe de France. Une charte qui, bien que théoriquement valable jusqu’en 2027, doit être revue à la lumière de plusieurs éléments.

Autour de la table : Jean-Marc Lhermet (Vice-président FFR), Emmanuel Eschalier (DG LNR), Didier Lacroix (président Stade toulousain), Laurent Marti (président UBB), Laurent Travers (Président Racing 92), Pierre Venayre (DG Stade rochelais), Ugo Mola (manager Stade toulousain), Pierre Mignoni (manager RC toulonnais), Sébastien Piqueronies (manager Section paloise).

Un mois et demi après la fin de la Coupe du monde en France, la sélection tricolore est toujours aussi populaire !https://t.co/tiJUKQLnoS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 13, 2023

Les discussions ont porté sur les évolutions à venir du calendrier international (ajout d’une date supplémentaire à partir de novembre 2026 dans le cadre de la Coupe des Nations), l’inévitable pression des clubs pour disposer de leurs salariés le plus possible, et surtout les difficultés économiques actuellement connues par la FFR, dont le déficit d’exploitation devrait s’élever à 40 millions d’euros sur l’exercice 2022-2024.

De fait, même si Fabien Galthié avait rappelé lors de sa conférence de presse de rentrée que "l’équipe de France n’est pas un centre de coûts, mais de recettes", le sélectionneur des Bleus n’en devra certainement pas moins revoir sa méthode d’entraînement en mode "low-cost", même si "rien n’a encore été finalisé", comme nous l’a soufflé un acteur des débats.

Premier groupe le 16 janvier

De fait ? Au-delà des efforts qui vont lui être demandés du strict point de vue logistique (en clair, d’utiliser le CNR autant que possible pour ses rassemblements, qui étaient jusqu’alors organisés au bord de la mer avant chaque Tournoi, sans parler d’une gamme d’hôtels revue à la baisse), le sélectionneur devrait surtout revoir ses plans au sujet de sa fameuse méthode à 42 joueurs. Le sélectionneur n’en a pas fait mystère, lorsque les discussions, posées et constructives, ont amené le sujet de la mise à disposition des joueurs sur le tapis, sachant que la gestion des 14 joueurs renvoyés chez eux par le XV de France chaque mercredi soir et condamnés à d’incessants aller-retour entre leur club et les Bleus n’étaient satisfaisante pour personne. D’autant que, si la "carotte" d’une Coupe du monde en France pouvait permettre d’avaler bien des frustrations, ce n’est plus le cas aujourd’hui…

En conséquence, comme annoncé dans notre édition du 4 décembre, ce ne sont plus que 34 joueurs émanant des clubs professionnels qui pourraient être convoqués à chaque rassemblement, dans un modèle plus ou moins semblable à celui de la Coupe du monde.

À confirmer par Galthié, le 16 janvier prochain lors de l’annonce du groupe pour le Tournoi des 6 Nations. Il n’y aurait donc plus "que" six non-sélectionnés renvoyés chez eux à la mi-semaine, ce qui pourrait augurer un "turnover" plus facile à gérer pour les clubs. En revanche, sachant que Galthié tient toujours à ce que 42 joueurs soient présents lors de ses sessions à haute intensité, 8 "partenaires d’entraînement" issus de divisions inférieures ou des sélections comme France U20 Développement devaient être conviés chaque semaine. Comme pendant le Mondial, en somme… Une solution qui aurait le mérite d’éviter aux clubs d’être décimés pendant les périodes de doublons, aux non-sélectionnés de ressentir moins de frustration et à la FFR de réaliser quelques économies, tout en respectant la "méthode Galthié". Que des avantages, donc, et aucune raison que la proposition n’aboutisse pas, d’autant que le sélectionneur des Bleus a tendu la main au club en suggérant que les deux prochaines tournées d’été soient officiellement réservées à des joueurs "développement", ce qui permettrait aux cadres de se régénérer. La validation de toutes ces propositions pourrait arriver avant la fin de l’année.