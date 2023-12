Siegfried Fisi'ihoi, le pilier gauche de la Section paloise, a réalisé un grand match face à Clermont (21-11). À 36 ans, le Tongien semble retrouver ses jambes de 20 ans.

Siegfried Fisi'ihoi serait-il touché par la grâce depuis le début de la saison ? Le pilier gauche de la Section paloise a-t-il eu droit à une bénédiction qui lui permettrait d'accéder à la jeunesse éternelle ? On peut légitimement se le demander, tant il semblait a priori difficile d'imaginer un pilier de 36 ans être le meilleur joueur d'un match de Top 14 en 2023. Ça, c'était avant de voir la prestation du Tongien face à Clermont samedi, lors de la dixième journée du championnat de France. Dans une rencontre âpre physiquement, le vétéran a fait la totale aux Jaunards. Dominant dans le secteur de la mêlée fermée, actif dans le jeu courant, gratteur important et auteur d'un essai décisif : Fisi'ihoi était partout ! "Je ne suis pas surpris l’année où je suis arrivé ici c’était déjà notre meilleur pilier gauche, vantait Nathan Decron. En ce moment il est vraiment en forme. Il n’est pas tout jeune mais ça ne se voit pas."

La mêlée avant le reste

Et au manager de la Section Sébastien Piqueronies d'ironiser : "C’est la deuxième jeunesse de "Siggy" ! Nous avons retrouvé sa carte d’identité et nous nous sommes rendus compte qu’il était bien plus jeune que prévu. Plus sérieusement, depuis son retour de la Coupe du monde, il travaille beaucoup et bien. Nous attendons beaucoup de lui car il peut être un pilier de calibre international". Pourtant dans le creux de la vague la saison dernière avec la forte concurrence à son poste, le Tongien semble avoir pris une confiance monstre lors du Mondial. Titulaire lors des quatre matchs les plus importants des Ikale Tahi, l'ancien Parisien a commencé quatre matchs de Top 14 cette saison et avait déjà séduit les observateurs lors du match face au Stade français. À Pau, plus que son activité dans le jeu, c'est son implication sur les phases statiques qui est soulignée : "Nous demandons d’abord à Siegfried d’être très puissant et dominant sur la mêlée fermée et ensuite d’avoir une activité importante, informait Piqueronies. Je constate qu’il a bien fait les choses dans l’ordre, comme souvent".

Pas si étonnant donc, si la mêlée paloise a été dominante ce samedi après-midi. Ses deux grattages précieux ont aussi contrecarré les offensives adverses alors que le score était serré. Quoi demander de mieux à un pilier ? Conquérant, Fisi'Ihoi a clairement été le maillon fort des Vert et Blanc face à Clermont. La sérénité qu'il a apportée sur le terrain a déteint sur ses coéquipiers alors que ceux-ci n'étaient clairement pas dans un grand jour. Rien que pour cela, il faut lui tirer un grand coup de chapeau.