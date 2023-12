L'actionnaire de Biarritz Louis-Vincent Gave et le président du BO Jean-Baptiste Aldigé cherchent toujours un nouveau stade pour leur équipe. Une piste existe du côté de San Sebastian, en Espagne.

Et si Biarritz jouait en Espagne ? Cela peut paraître fou, mais le BO, en grande difficulté en Pro D2 car quinzième du classement, pourrait se délocaliser de l'autre côté des Pyrénées. Comme révélé par le Diaria Vasco, Louis-Vincent Gave actionnaire du club, est prêt à investir une somme comprise entre 12 et 15 millions d’euros afin de bâtir une enceinte à San Sebastian, accolée au stade Anoeta, qui se trouve être l'antre des footballeurs de la Real Sociedad. Les mairies de Biarritz et de San Sebastian sont d'accord sur la base du projet pour que le club basque évolue sur le "mini estadio".

Un dossier de longue date

Cela fait plusieurs années que le duo au contrôle de Biarritz, composé de Louis-Vincent Gave et de Jean-Baptiste Aldigé, cherche à quitter le stade historique du club rouge et blanc, Aguiléra. Le président du BO est en conflit de longue date avec la mairesse de la station balnéaire, Maider Arosteguy. Le club pourrait donc faire ses valises pour l'Espagne, une solution qui, pourrait, peut-être, enfin contenter tout le monde...