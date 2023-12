Pro D2 - Dans l'ultime match de Pro D2 de 2023, Provence Rugby se voyait donner l'occasion de revenir totalement sur Vannes en cas de victoire bonus sur un Biarritz Olympique en crise. L'euphorique club aixois après son succès à Vannes n'a pas failli face au club basque qui jouait pour la première fois avec Simon Mannix à sa tête. Une victoire, sans bonus offensif, lui permet de recoller à un point de Vannes face à un adversaire beaucoup moins résolu qu'attendu. Les Provençaux terminent bien l'année et Biarritz aura trouvé des raisons d'y croire.



La Pro D2 concluait son année 2023 par la 14e journée et une ultime rencontre qui donnait l'occasion au dauphin des Vannetais de revenir à hauteur en cas de victoire bonifiée face à Biarritz. Le Club basque avait perdu ses 4 dernières rencontres et accueillait sur son banc un nouvel entraîneur pour sauver la saison, Simon Mannix. Un nouvel apport qui n'a pas su empêcher la victoire attendue des Aixois sur Biarritz (29-21) mais qui a apporté un nouveau souffle à cette formation basque. Provence Rugby est plus que jamais sur les talons du leader vannetais alors que Biarritz, malgré un 5e revers de rang, a montré de belles choses à Maurice-David.

Une entame idéale et attendue

On s'attendait à voir évoluer une équipe de Provence Rugby sûre de sa force voire euphorique d'entrée face au BOPB, sur sa pelouse synthétique et sous un temps parfait pour jouer au rugby. Et on avait raison. Tout de suite, les Aixois prenaient le jeu à leur compte et le score avec un essai au bout de 7 minutes. Après une première pénaltouche sur les 5m adverses et une bonne défense biarrote, la deuxième venue, presque dans la foulée, était la bonne. Taieb sautait le plus haut en touche, Lucas Martin menait le maul jusqu'à l'essai (7e, 7-0) et on avait très peur pour ce BO version Mannix. Les Provençaux faisaient parler la puissance de leurs avants et se montraient imperturbables. Ils poursuivaient leur domination territoriale mais ne parvenaient cependant pas à faire le break.

Les Biarrots avaient l'intention de faire du jeu et de se faire plaisir, pressés par leur nouvel entraîneur de retrouver le goût de l'attaque. Si les arrières basques parvenaient à avancer, franchir des lignes, casser des plaquages, ce n'était pas le cas des avants qui perdaient clairement le duel face aux Provençaux, très solides. Mais de plus en plus cette équipe en difficulté trouvait de la confiance en ne prenant plus de points ni l'eau au fil des minutes. Le dernier quart d'heure du premier acte était tout autre et Biarritz parvenait à égaliser au terme d'une phase de jeu de près de trois minutes et un essai de son ouvreur Billy Searle qui terminait le boulot des avants (37e, 7-7). Le vent, à la pause, semblait même tourner en faveur de ce BO revanchard.

Un second acte plus fou

La deuxième période était très attendue après la fin étonnante des 40 premières minutes. Et cela débutait exactement comme le début de rencontre avec les Aixois dominateurs et un essai rapide. Présents d'entrée dans les 22m des Basques, les avants de Provence fixaient la défense devant la ligne avant que le ballon file vers la gauche avec Lapèque intercalé pour la passe dans le dos à Finau qui aplatit en étant sur le dos (45e, 14-7). Huit minutes plus tard, le troisième essai des Aixois poignait grâce à Sione Tui bien servi par Coville sur une longue passe sautée à 5 m de la ligne pour un essai plein de force et de proprioception (53e, 19-7).

Ces deux essais coup sur coup des Noirs laissaient penser que le bonus offensif et la première place étaient jouables ce soir. C'était sous-estimer cette valeureuse équipe basque qui avait su montrer déjà des valeurs de combativité. Quatre minutes après l'essai de Tui, Dyer marquait lui aussi un essai au terme d'une longue séquence marquée par une interception in extremis de Tui qu'on pensait alors décisive. Les Biarrots retrouvaient tout de suite la possession et allaient marquer à droite après des pick-and-go (57e, 19-14). Provence ne se bloquait par pour autant mais laissait de côté ses envies de bonus pour assurer la victoire. Ainsi, Gopperth marquait une pénalité pour prendre 8 points d'assurance (62, 22-14) et on atteignait les 10 dernières minutes sur ce score.



Lapègue, très remuant ce soir, marquait le 4e essai des siens à la suite d'un très beau mouvement collectif des trois-quarts après un grattage de Taieb. Septar et Finau servaient de relais pour l'essai de l'arrière (73e, 29-14). En Face, ce BO-là n'était pas celui qui avait craqué lors de ces dernières sorties et il allait montrer encore que s'il a la plus mauvaise défense du championnat, il est celui qui marque le plus d'essais. Searle, qui n'avait jamais planté d'essai en France en marquait un second sur une action au long cours Joseph (77e, 29-21). Joe Jonas avait même dans son pied droit la balle du bonus défensif sur une pénalité de 45m qui passait d'un rien à côté (80e). Provence Rugby poursuivait ainsi sa belle série et sa poursuite de Vannes. Biarritz prolongeait également sa (mauvaise) série avec un 5e revers de rang en Pro D2. Les fêtes de fin d'année ne seront pas la même pour les deux clubs.