Face à une équipe d’Angleterre réduite à 14 dès la fin de premier acte, l’Irlande s’est imposée 29 à 16 et remporte ce Tournoi 2023 en réalisation un Grand Chelem, son premier depuis 2018. Le XV du Trèfle a parfaitement géré son match, face à des Anglais percutants dans le premier acte mais qui n’ont pas tenu sur la durée de la partie.

Premier Grand Chelem acquis à Dublin pour le XV du Trèfle, un week-end de la Saint-Patrick… qui plus est face à l’Angleterre ! L’histoire est belle et la soirée était parfaite pour cette équipe d’Irlande qui a parfaitement terminé son Tournoi 2023 avec une victoire solide face au XV de la Rose. Le tout dans une partie globalement maitrisée, avec un premier acte très intense et rythmé, et voyant ensuite les Irlandais davantage gérer au retour des vestiaires pour savoir quand porter l’estocade. Les Anglais n’ont pas tenu sur la durée, handicapés par ce carton rouge contre Steward, auteur d’une défense dangereuse sur Keenan, avec l’épaule engagée (40e+2).

Pour la dernière de Jonathan Sexton dans le Tournoi, l’histoire est d’autant plus belle que l’ouvreur s’est offert le record historique de points dans la compétition, passant une pénalité à 19e minute et portant son total à 560 points, soit 3 de plus que son compatriote Ronan O’Gara. En ajoutant trois autres transformations dans cette partie historique, son total est désormais de 566 points, de quoi mériter cette ovation rendue par tout un stade, debout, au moment de sa sortie à la 74e minute.

Plus d'informations à suivre...