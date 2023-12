La rumeur allait bon train ces derniers jours. Vasil Lobzhanidze quitte Brive pour rejoindre Toulon, où il sera le joker médical de Baptiste Serin.

Le Père Noël est passé en avance sous le sapin de Pierre Mignoni. Avec la blessure de Baptiste Serin, l'entraîneur de Toulon cherchait un demi de mêlée pour épauler Ben White et le jeune Jules Danglot. Le maestro des Rouge et Noir va manquer, a minima, les quatre prochains mois de compétition. Comme annoncé dans nos colonnes, les Varois ont trouvé leur bonheur du côté de Brive. Ce vendredi, les Coujoux et le RCT ont annoncé que Vasil Lobzhanidze s'était engagé avec Toulon. L’international géorgien (68 sélections) a disputé 112 rencontres avec le club corrézien, dont trois cette saison. Brive l'a libéré de son contrat pour qu'il puisse en parapher un avec le RCT.

??ë? ????? ?'????? \ud83c\udf81



Le demi de mêlée international géorgien, Vasil Lobzhanidze, s'est engagé avec le RCT en tant que joker médical \ud83c\udccf



Bienvenue à Toulon \ud83d\udd34\u26ab — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 22, 2023

Une colonie d'anciens brivistes

À Toulon, Vasil Lobzhanidze ne sera pas dépaysé en rentrant dans le vestiaire. Il retrouvera ses anciens partenaires brivistes Enzo Hervé, Esteban Abadie et Setariki Tuicuvu. Il présente un gros avantage pour les Varois : il est Jiff. Et le club de la rade est parfois en dehors des clous de la moyenne de joueurs issus de la formation française.

« Quand nous avons su que Vasil était enclin à trouver un nouveau challenge, nous avons saisi cette opportunité. C’est un leader de jeu, capable de dicter le tempo d’un match et doté d’une très bonne technique individuelle. Outre ses qualités sportives, c’est un garçon qui va coller pleinement à l’ADN Toulonnais par ses valeurs de combativité », a déclaré Laurent Emmanuelli, le directeur sportif du RCT, sur le site du club.